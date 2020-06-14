Патриарх Кирилл подарил новому храму ВС РФ икону из своей кельи

Москва, 14 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнес в дар Главному храму ВС России икону Троицы из собственного собрания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Патриарх рассказал, что ранее эта икона хранилась в его келье, но теперь по его пожеланию будет доступна всем прихожанам храма. Также он подарил Каплуновскую икону Божией матери лично министру обороны Сергею Шойгу. По преданию, этому образу молились русские войска перед Полтавской битвой.

«Я благодарю министра обороны Сергея Шойгу, который стал инициатором, вдохновителем [строительства храма] и лично присутствовал на всех этапах. Это историческая инициатива, через которую реализуется сдвиг в сознании нашего народа, его истории и судьбе», — сказал патриарх Кирилл.

Позже он объявил, что лично будет заботиться о главном храме ВС РФ и становится его настоятелем.

Церемония освящения Главного храма ВС РФ прошла 14 июня в парке Патриот при участии главы Минобороны Сергея Шойгу, команды художников, мастеров и архитектора Дмитрия Смирнова, депутатов и государственных деятелей, которые поддержали строительство собора.