Сбежавший на Украину Гаврилов находится под защитой фондов США, причастных к госпереворотам

Получению статуса беженца подозреваемым в экстремизме Сергеем Гавриловым способствовала нежелательная в России американская структура, финансируемая из источников, причастных к организации «цветных революций». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Украина предоставила статус беженца фигуранту дела «Нового величия» Сергею Гаврилову, которого обвиняют по двум уголовным статьям: части 1 статьи 282.1 УК РФ и части 2 статьи 282.1 УК РФ. По версии следствия, организация «Новое величие» занималась экстремистской деятельностью с планированием госпереворота. Правоохранительные органы считают, что активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Помимо обсуждения вопросов, связанных с критикой деятельности властей и участия в протестных акциях, активисты совершали «тренировочные поездки» на заброшенный завод. Там они стреляли по мишеням и оттачивали навык бросков бутылок с зажигательной смесью.

Гаврилов находился под домашним арестом. В октябре 2019 года ему удалось повредить электронный отслеживающий браслет и сбежать из России на Украину, где он попросил политического убежища.

«Дом Свободной России»

О благополучном завершении дела с получением статуса беженца Гаврилов сообщил у себя на странице в Facebook. Особую благодарность он выразил «Дому Свободной России».

«Отдельную благодарность хотелось бы выразить всей команде «Дома Свободной России». В особенности Владимиру Жбанкову и, на мой взгляд, лучшим адвокатам по миграционным вопросам на Украине — Алексею Скорбачу и Елене Юркиной, которые помогали мне буквально с первого дня на Украине», — написал у себя в публикации Гаврилов.

Примечательно то, что «Дом Свободной России» — это один из филиалов Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия» — признан нежелательной организацией в России).

Основатели организации позиционируют фонд «некоммерческой неправительственной структурой», отстаивающей интересы «репрессированных» россиян. Особый упор делается на помощь тем, кто покинул Россию в связи с «политическим преследованием», то есть людям, которые совершили правонарушения различной степени тяжести. В их число попал подозреваемый в экстремизме Гаврилов.

Организация была создана в 2014 году в Вашингтоне, финансируется Госдепом США и различными структурами вроде фондов Джорджа Сороса, Рокфеллера и прочих западных институтов по «налаживанию демократии» в других странах, в том числе и путем проведения так называемых «цветных революций». Деятельность вышеперечисленных организаций сводится к вмешательству во внутреннюю политику геополитических противников Штатов и активному содействию оппозиционным структурам. Главная их цель — госпереворот и продвижение к власти «нужных» людей, которые будут лоббировать интересы Запада.

Рыба гниет с головы

Руководящая ячейка состоит из плеяды русофобски настроенных личностей. Так, председателем совета директоров числится Дэвид Кранмер — бывший помощник госсекретаря США и экс-глава Freedom House (нежелательная в России организация, которая была замешана в серии «цветных революций», сотрудничестве с террористическими организациями и подрывной деятельности, направленной на расшатывание политической обстановки на территории РФ).

Должность президента «Свободной России» занимает сбежавшая из России в 2012 года Наталья Арно — экс-координатор Института Маккейна. Женщина занимается активным сотрудничеством с русскими оппозиционерами. Она, в частности, причастна к организации «гастролей» мундепа Ильи Яшина, выступающего на американских площадках с докладами по антироссийской тематике.

В Совет директоров также входит Владимир Кара-Мурза-младший, являющийся, по совместительству, председателем Фонда имени Бориса Немцова и координатором «Открытой России» (нежелательная в РФ организация) олигарха Михаила Ходорковского. Кара-Мурза-младший хорошо известен своими оппозиционными взглядами, зарекомендовав себя «рупором оппозиции» на Западе. С его помощью либералы неоднократно пытались воздействовать на политику России при помощи продвижения идей об усилении санкций. В США Кара-Мурза — известная фигура, вхожая в высшие политические круги. Ему даже была предоставлена честь нести гроб Джона Маккейна.

Политик получил свою долю славы благодаря своей антироссийской деятельности, выступая за силовое решение вопросов.

«Рука Вашингтона» в деле «Нового величия»?

Давно не секрет, что США пытаются повлиять на политическую ситуацию в России через «прикормленных» людей, готовых совершать противозаконные провокации ради создания очередного инфоповода, который послужит дополнительной деталью в механизме информационной войны. Огромное количество западных организаций ежегодно тратит миллионы долларов для оказания поддержки оппозиционному звену, раскачивающему политическую обстановку в России.

Сергей Гаврилов оказался одним из инструментов Запада в введении информационной войны. Неизвестно, когда американские структуры начали оказывать ему посильную помощь, но велика вероятность того, что это произошло еще до ареста ячейки «Новое величие». Гаврилов не стал раскрывать, каким образом ему удалось избавиться от электронного отслеживающего устройства на ноге, которое не так просто снять. К слову, он ушел от вопроса, как ему это удалось, в одном из своих интервью. Возможно, за побегом стояли опытные зарубежные специалисты. Позднее с их помощью он смог получить статус беженца на Украине, откуда продолжит вести подрывную деятельность на территории России «удаленно». Исходя из нынешней политической обстановки можно сказать, что в руки правосудия он попадет нескоро.