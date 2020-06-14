Фермы Тархуны объяты пожарами после поджогов боевиков ПНС

Тархуна, 14 июня. Бандформирования ПНС устроили массовые поджоги в оккупированной Тархуне и ее окрестностях. Об этом сообщили ливийцы в арабском сегменте соцсетей.

#GNA militias have set fire to the forests and olive trees farm in Tarhuna .#Libya pic.twitter.com/i8c8kU3s2n — M.LNA (@LNA2019M) June 13, 2020

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии подожгли леса и фермы оливковых деревьев в Тархуне. Ливийская национальная армия (ЛНА) передислоцировала войска в надежде на то, что город не будет разрушен, если его не будут штурмовать. Однако спасти его от агрессии террористов не удалось. После того, как армия Хафтара специально вывела войска из Тархуны, чтобы прекратить ее обстрелы и массированные атаки джихадистов на него, бандформирования ПНС, в рядах которых находятся тысячи сирийских наемников, террористов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ), захватили город. Радикалы принялись грабить местных жителей, устраивая вооруженные набеги на их дома и магазины, порядка 20 тысяч горожан были вынуждены покинуть родные края. Беженцев приютила ЛНА, при помощи Палаты представителей создавшая для этого все условия.

#ترهونة #محسن الكاني

سرقة حرق تخريب قلة حياء انتهاك حرمات منازل ...لم يسلم انس ولا حيوان ولا حتى حجارة . وهذه حقيقة #كلاب إردوغان #ليبيا_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/8PelonjP6i — Abdel Moiz Abdel Nasir (@abdo_1901) June 6, 2020

О бесчинствах боевиков ПНС в Тархуне сообщалось и ранее. В Сети опубликовано множество видео разрушений, учиняемых радикалами. Также имеются свидетельства, что джихадисты стреляли по жилым домам из РПГ.

В период с 6 по 7 июня в Тархуне обнаружили еще одно жуткое свидетельство преступлений боевиков — в городе нашли массовое захоронение. Режим ПНС попытался обвинить ЛНА в убийствах мирных жителей. Однако, согласно результатам осмотра места массового захоронения, оно было сделано в 2015 году, когда в городе действовали боевики из коалиции группировок, участвовавших в операции «Рассвет Ливии».

Лига арабских государств, Ливийские племена, Палата представителей не раз подчеркивали, что главной причиной эскалации кризиса и расширения зоны боевых действий в Ливии стала агрессия Турции. Анкара, как известно, снабжает боевиков ПНС оружием и бронетехникой, а также перебрасывает в Ливию тысячи наемников из сирийского Идлиба. Согласно последним данным, Турции направила в североафриканскую страну более 17 тысяч наемников. Кроме того, Турция задействовала все виды войск для вмешательства во внутриливийский кризис. Эрдоган не собирается отказываться от агрессии в Ливии, он отверг «Каирскую декларацию». Соглашение подразумевало решение кризиса политическим путем: введение перемирие, начало переговоров под эгидой ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.