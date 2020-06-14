Путин заявил, что кабмин и регионы России работают как одна команда

Москва, 14 июня. Кабинет министров и регионы России работают как одна команда, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то — или в правительстве или в регионах — вдруг сказали: «Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — подчеркнул глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент ранее отметил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зафиксировано около 528 тысяч случаев COVID-19, при этом порядка семи тысяч летальных. Свыше 280 тысяч пациентов выздоровели.

Как отметила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости в России остановлен и ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Регионы стали смягчать введенные из-за пандемии ограничительные меры. Но медики по-прежнему призывают граждан соблюдать перчаточно-масочный режим, чтобы не допустить второй волны заболевания.

Недавно Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар» поставили в больницы первую партию препарата «Авифавир», предназначенного для лечения коронавируса.