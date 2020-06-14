Эпидемиолог Покровский объяснил петербуржцам, чем опасно снятие ограничений из-за COVID-19

С 15 июня в Петербурге открываются салоны красоты, бани, библиотеки и другие организации, не работавшие больше двух месяцев из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако доктор медицинских наук, профессор, эксперт в области профилактики и лечения инфекций Вадим Покровский призвал горожан оставаться бдительными.

«Расслабляться еще рано, потому что ежедневно в России регистрируется по восемь с лишним тысяч новых случаев COVID-19, а это говорит о том, что эпидемия все еще имеет довольно большой потенциал для распространения. И если вирус у нас будет распространяться такими темпами — по 8 000 новых случаев в день, то в нашей стране все переболеют только через 20-30 лет», — отметил в беседе с Федеральным агентством новостей академик РАМН, директор Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом и руководитель лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Вадим Покровский.

Эпидемиолог подчеркнул, что в России не было столь острого пика заболеваемости, как в других странах.

«Это благодаря тому, что у нас были вовремя приняты достаточно жесткие меры, — объяснил Покровский. — Но фактически эпидемия продолжается, и подъемы заболеваемости могут произойти в любое время. И связаны они будут с нарушением правил безопасности. Скажем, соберется несколько тысяч людей в одном месте и среди них будет кто-то с ранней стадией заболевания, который еще не чувствует себя больным, но уже распространяет вирус. И он заразит сотню человек, а то и другую».

По словам профессора, чтобы коронавирус вообще не распространялся, в идеале продолжать строгий противоэпидемиологический режим, но это бьет по экономике, поэтому власти пошли на смягчение мер.

«А в этой ситуации каждый человек должен взять ответственность за свое здоровье в собственные руки. Прежде всего, нужно продолжать носить маски во всех местах, где можно встретиться с другими людьми. И эта мера предосторожности должна соблюдаться еще долго. Что касается работы организаций, то они должны определить максимальное расстояние, на котором должны находиться посетители, режим санобработки и так далее», — сказал Вадим Покровский.

По мнению академика, рано или поздно коронавирус превратится в «банальную инфекцию», как сезонный грипп или ОРЗ, но это случится, когда будет изобретена вакцина.