Путин назвал причину беспорядков в США

Москва, 14 июня. События в США свидетельствуют о глубинных внутренних кризисах в государстве, но американцы должны разобраться с ними сами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я очень аккуратно стараюсь комментировать или лучше не комментировать то, что происходит в США или других странах. То, что там произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы же это давно наблюдаем. С момента прихода к власти действующего президента [Дональда Трампа], когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом. А проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер добавил, что разбираться в ситуации Штаты должны самостоятельно.

По его мнению, главной проблемой американской политической системы является то, что партийные интересы в ней стоят выше народных.

Путин впервые высказался о массовых протестах в США, отмечает телеканал «360». Президент России признался, что его удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжение американского лидера Трампа.

Массовые беспорядки продолжаются в США с 25 мая. Они развернулись из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от асфиксии в результате грубого задержания белым полицейским.

Волны недовольства начали проявляться в Миннеаполисе, где погиб Флойд, но за считанные часы распространились на десятки других американских городов. Выступающие стали требовать разобраться с расовым неравенством в Америке. В Сент-Поле разозленные граждане повалили на землю статую Христофора Колумба, отмечает ForPost.