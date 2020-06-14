Одетую в красное платье Барановскую сравнили с тигрицей

Москва, 14 июня. Телеведующая Юлия Барановская показала поклонникам фото в шикарном красном платье. Подписчики звезды восхитились ее элегантным нарядом.

Барановская поделилась фото в Instagram на съемках нового выпуска развлекательной fashion-программы «Модный приговор». Она была одета в красное платье с широким серебряным поясом.

Телеведущая призналась, что одна передача снимается почти целый день. Но она не чувствует усталости, потому что процесс очень интересный и позитивный. Поклонники осыпали Юлию комплиментами.

«В красном просто тигрица, очень идет вам», — написала одна из пользовательниц. «Всегда естественная и настоящая, хочу такую подружку», — пожелала другая подписчица. «Юля как классная конфетка в блестящей обертке, очень красивая», — добавил пользователь.

3 июня Барановской исполнилось 35 лет, на телевидении она работает с 2011 года. Звезда воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Барановская неоднократно удостаивалась титула самой модной ведущей на российском телевидении.