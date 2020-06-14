Путин рассказал об успехах России в борьбе с коронавирусом

Москва, 14 июня. Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент РФ в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал Владимир Путин.

Глава государства рассчитывает, что так пойдет и дальше.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине марта объявила о пандемии коронавируса. По последним данным организации, в мире зарегистрировано более 7,5 млн случаев заражения, порядка четырех млн человек выздоровели, свыше 400 тысяч скончались.

Согласно данным на 14 июня, в России выявлено 528 964 случаев COVID-19. Более 280 тысяч пациентов выздоровели, 6948 человек скончались.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. Регионы поэтапно снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии, при этом врачи настоятельно рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты.