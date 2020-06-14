Патриарх Кирилл провел церемонию освящения главного храма ВС РФ

В подмосковном парке «Патриот» в воскресенье, 14 июня, прошла церемония освящения храма Победы, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Первую Божественную литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди почетных гостей присутствовали ветераны, художники и мастера, которые принимали участие в строительстве и отделке храма, меценаты, депутаты и государственные деятели, а также военачальники во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По христианскому канону для построенных храмов проводят церемонию обновления: считается, что во время этого обряда собор из обыкновенного здания становится святым местом. Главный храм ВС РФ военные строители и команда архитектора Дмитрия Смирнова сдали как готовое архитектурное сооружение к 9 мая 2020 года. Как ранее рассказывал ФАН главный архитектор храма, в здании еще до освящения создавали атмосферу — зажигали свечи, жгли ладан и включали записи церковных песен и молитв.

Сегодня его передали священнослужителям для полноценного обряда обновления. По православной традиции, церкви во имя Воскресения Христова (а именно такое имя присвоено главному храму Минобороны) освящаются только в воскресные дни, потому что не подобает петь воскресную службу в простые дни.

Торжественную церемонию на Соборной площади начали около двух тысяч бойцов в исторической военной форме и со штандартами фронтов Красной Армии, а также рота почетного караула.

«Воинство земное выстроилось перед воинством небесным», — заметили священники.

Напомним, что храм в парке «Патриот» возведен к 75-летию Победы и посвящен всем русским воинам. В его убранстве есть изображения, рассказывающие о различных войнах, в которых сражались солдаты России на протяжении веков.

Чин освящения в новом соборе провел лично патриарх Кирилл при участии епископа Клинского Стефана, который ранее был назначен настоятелем храма Победы (после церемонии патриарх Кирилл заявил, что он лично станет настоятелем). По канону чин освящения храма включает устройство престола (трапезы), омовение его и помазание святым миром, облачение престола и жертвенника в одежды, освящение всего храма, перенесение антиминса и положение его на престол, заключительную молитву и краткую литию. Во время обряда освящаются все иконы и изображения в храме.

К торжественному обряду обновления в храм привезли иконы родов войск и видов ВС РФ: лики небесного покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии, святого апостола Андрея Первозванного – небесного покровителя Военно-морского флота, святого благоверного князя Александра Невского — небесного покровителя Сухопутных войск, святой Варвары Великомученицы — покровительницы Ракетных войск стратегического назначения, иконы преподобного Иосифа Волоцкого — небесного покровителя войск материально-технического обеспечения ВС РФ. Прибыла в храм и главная икона, созданная художниками Сретенских мастерских Михаилом Леонтьевым и Дарьей Шабалиной — лик Спаса Нерукотворного. Специально для храма Вооруженных сил России художники написали не список или копию, а абсолютно новый образ Спаса Нерукотворного — лик Христа, который изображали на хоругвях русского воинства и под которым шли в бой.

Нового Спаса Нерукотворного создали по всем традициям русской иконописи XIV–XV веков. Основой для иконы стала доска, собранная из лафета начала XVIII века из-под чугунной пушки, найденной на дне Невы в 1974 году. Нашли орудие в реке у домика императора Петра I. Художники не были уверены в том, как поведет себя старинное дерево, но после просушки лафет петровской пушки стал подходящей базой для центральной иконы храма для русских воинов. Образ поместили в позолоченный складень размером 300х250х70 см и массой около 100 кг. Его створки утяжелены элементами серебряных вставок и вкраплениями полудрагоценных камней. Сверху разместился образ архангела Михаила — предводителя небесного воинства, внизу — мощевик, традиционный для киота иконы. Слева и справа — Владимирская, Смоленская, Тихвинская и Казанская иконы Божией Матери, образы которых в разное время отечественной истории, по преданию, помогали выстоять в борьбе с врагами. С 30 апреля 2019 года по 13 июня 2020 года образ провезли через 51 город и 476 воинских частей России.

Завершая Божественную литургию после чина освящения храма, патриарх Кирилл назвал созданный собор одним из символов поворота народа к вере после «десятилетий навязанного атеизма». Он поблагодарил лично Владимира Путина, Сергея Шойгу, а также всех военных строителей, художников, мастеров и архитектора. Военным, которым посвящен храм, глава РПЦ пожелал и дальше отважно защищать Россию, подобно тем, чьи имена прославлены в убранстве нового собора.

«Это символ, возведенный в честь всех святых, в честь Воскресения Христова и тех, кто жизнь положил за друга своя, — сказал патриарх Кирилл. — Мое слово благодарности Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, без которого не было бы этого храма, потому что ничто в Вооруженных силах не совершается без главнокомандующего, а особенно, если это совершается для всей страны. Также я благодарю министра обороны Сергея Шойгу, который стал инициатором, вдохновителем, который лично присутствовал на всех этапах строительства. Это историческая инициатива, через которую реализуется сдвиг в сознании народа, его истории и судьбе».

Напомним, собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования.

По данным Минобороны, среди жертвователей 1 217 юридических лиц, 94 360 конкретных людей, в том числе 15 760 человек, приславших коллективные вклады, и еще 15 490 взносов поступило через SMS-сообщения. Среди жертвователей — первые лица государства, члены правительства, Государственной думы и Совета Федерации, руководство Министерства обороны РФ, ФСБ, департамента военной контрразведки ФСБ, губернаторы и мэры, деятели науки, культуры и искусства, ветераны, священнослужители, другие российские и иностранные граждане, трудовые и воинские коллективы.

Сегодня на церемонии освящения присутствовали многие из тех государственных деятелей, кто поддержал строительство храма — Владимир Шаманов, Сергей Гаврилов, Роман Романенко, Владимир Мединский, Андрей Воробьев, Алексей Дюмин и другие гости.

Ранее архитектор Дмитрий Смирнов в эксклюзивном интервью ФАН рассказывал, почему новый собор в архитектуре мирового масштаба сейчас считается ключевым объектом классической архитектуры в новом прочтении.

Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил России в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» было принято в 2018 году. 19 сентября того же года патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основании собора в честь Воскресения Христова. 9 мая 2020 года к 75-летию Победы строительство храма было завершено. Торжественное открытие, после которого в него смогут попасть все желающие, состоится 22 июня при участии Владимира Путина.