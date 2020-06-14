Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал беспорядки в США, которые начались из-за гибели афроамериканца от рук белого полицейского. Слова российского лидера приводят в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Главу государства удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжение американского лидера Дональда Трампа.

«Президент говорит: «Надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы говорят: «Да пошел ты подальше», — сказал Путин.

Протестные акции и беспорядки в ряде городов Соединенных Штатов вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского. В Сети появилось видео задержания мужчины, на кадрах видно, что полицейские надели на задержанного наручники и повалили на асфальт, причем один из правоохранителей наступил ему коленом на шею.

Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, но полицейские проигнорировали слова задержанного. Мужчина потерял сознание, его госпитализировали, но через некоторое время он умер.

После массовых беспорядков Трамп потребовал от губернаторов штатов ввести Национальную гвардию, однако главы регионов заявили, что способны справиться с произошедшим без военных.