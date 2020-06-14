Иосиф Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» музыкантам

Москва, 14 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о желании раздать выделенные государством деньги тем артистам, которые оказались в «бедственном» положении из-за пандемии коронавируса.

Продюсер выразил благодарность государству, которое оказало помощь гражданам в непростое для страны и мира время.

«Нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ», — объяснил Пригожин, упомянув про компенсацию денежных затрат его телеканалу.

Он подчеркнул, что артисты действительно «оказались в бедственном положении». Творческие люди, по словам Пригожина, «не могут находиться взаперти», им нужно выступать и профессионально развиваться.

В качестве примера он привел свою супругу, певицу Валерию. С артисткой работает множество людей, которым также требуется доход.

«Представьте, Валерия перестала работать — и перестало кушать минимум 15 семей. Никого не уволил», — отметил Пригожин.

Напомним, что звездная пара ранее оказалась в центре скандала после жалобы Пригожина на «трудные времена». О своем «бедственном» положении заявил и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан). Некоторые артисты подали заявку на получение МРОТ в условиях эпидемии коронавируса.

Заявление Пригожина высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, пишет НСН. Он даже предложил «скинуться» продюсеру на еду. Однако потом, по мнению Валерии, «переобулся» и сам стал требовать помощи шоу-бизнесу.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» недавно провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?», в ходе которого спикеры высказались на тему произошедшего скандала.