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Иосиф Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» музыкантам

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Иосиф Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» музыкантам

Москва, 14 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о желании раздать выделенные государством деньги тем артистам, которые оказались в «бедственном» положении из-за пандемии коронавируса.

Продюсер выразил благодарность государству, которое оказало помощь гражданам в непростое для страны и мира время.

«Нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ», — объяснил Пригожин, упомянув про компенсацию денежных затрат его телеканалу.

Он подчеркнул, что артисты действительно «оказались в бедственном положении». Творческие люди, по словам Пригожина, «не могут находиться взаперти», им нужно выступать и профессионально развиваться.

Иосиф Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» музыкантам

В качестве примера он привел свою супругу, певицу Валерию. С артисткой работает множество людей, которым также требуется доход.

«Представьте, Валерия перестала работать — и перестало кушать минимум 15 семей. Никого не уволил», — отметил Пригожин.

Напомним, что звездная пара ранее оказалась в центре скандала после жалобы Пригожина на «трудные времена». О своем «бедственном» положении заявил и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан). Некоторые артисты подали заявку на получение МРОТ в условиях эпидемии коронавируса.

Иосиф Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» музыкантам

Заявление Пригожина высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, пишет НСН. Он даже предложил «скинуться» продюсеру на еду. Однако потом, по мнению Валерии, «переобулся» и сам стал требовать помощи шоу-бизнесу.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» недавно провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?», в ходе которого спикеры высказались на тему произошедшего скандала.

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Источник: Говорит Москва
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