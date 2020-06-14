Сирия новости 14 июня 16:30: Самолеты Международной коалиции замечены над Дейр эз-Зором, митинги против политики SDF в Алеппо

Сирия, 14 июня. Авиация Международной коалиции во главе с США была замечена в небе над Дейр эз-Зором. М ирные жители вышли на акцию протеста против действий боевиков SDF в горо де Манбидж. Неизвестные лица напали на полицейский участок в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Протурецкие силы: продолжают поджигать фермерские поля в Хасаке.

Авиация Международной коалиции во главе с США: замечена над Дейр эз-Зором.

Провинция Алеппо

Агентство SANA сообщает, что мирные жители вышли на акцию протеста в городе Манбидж на севере Алеппо. Люди выступают против политики боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), поддерживаемых США. В частности , граждане требуют, чтобы курды вернули их землю и дома в городе, отобранные в минувшем году.

Боевики SDF в ответ арестовали ряд протестующих и перекрыли все дороги, ведущие к месту протеста.

Ранее сообщалось, что неизвестные убили одного из членов протурецкой группировки в городе Аль-Баб в Алеппо.

Провинция Дейр эз-Зор

Источник в Twitter (MasarPressNet) сообщает, что авиация Международной коалиции во главе с США была замечена в небе над районами провинции Дейр эз-Зор, находящимися под контролем SDF.

Ранее в Дейр эз-Зоре также проводились митинги против курдской оккупации. Жители населенных пунктов Аль-Изба, Акидат, Касра, Мухаймида, Сабха Дханан, Аль-Хуайдж, Аш-Шур, Шхиль и острова Зугхайр преградили основные дороги, требуя, чтобы SDF и американские военные покинули провинцию.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR сообщает, что неизвестные напали на полицейский участок в городе Джасем на севере Даръа. За атакой последовала перестрелка, продолжавшаяся несколько часов. О возможных потерях сторон не сообщается.

Также в провинции за минувшие сутки произошли две вылазки неизвестных. Один из бывших боевиков был убит близ погранперехода «Насиб» на южной окраине региона. Кроме того, в районе Даръа Аль-Балад на кольцевой развязке произошел взрыв.

Провинция Хасака

SANA сообщает, что протурецкие боевики продолжают поджигать фермерские поля в Хасаке. На этот раз лояльные Турции бандформирования подожгли большие участки земли, засеянные пшеницей и ячменем, недалеко от города Аль-Ариша.