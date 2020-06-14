Пушилин распорядился снизить степень боеготовности в ДНР

Донецк, 14 июня. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в субъекте с понедельника, 15 июня.

Пушилин ввел режим повышенной боевой готовности 20 мая в связи с резким ухудшением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и увеличением жертв среди мирного населения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

«С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры ДНР», — говорится в заявлении руководителя ДНР.

Он подчеркнул, что если украинские военные возобновят целенаправленные обстрелы населенных пунктов ДНР, в республике применят меры адекватного реагирования и, в случае необходимости, вновь приведут подразделения Народной милиции в режим полной боевой готовности.

С 2014 года Киев ведет против ДНР и ЛНР военную операцию. Украинская сторона развернула ее из-за того, что республики Донбасса заявили о независимости, отказавшись подчиняться новым киевским властям после госпереворота.

Военные формирования Украины ведут обстрелы территорий республик, в результате которых гибнет в том числе мирное население.

Вопрос разрешения внутриукраинского конфликта решается на нескольких международных площадках, однако Киев препятствует этому процессу. Ранее Пушилин заявил, что Украина навязывает республикам войну, поскольку пытается сознательно завести дело в тупик, отмечает ForPost.