Эксперт предупредил об опасности электронных досок в школах

Москва, 14 июня. Электронные доски в школах не смогут заменить меловые, уверен председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.

Эксперт предупредил, что электронные доски могут быть опасны для здоровья.

«Электронная доска представляет собой активный источник света. А глаз приспособлен для восприятия в первую очередь отраженного, а не излученного света. Это самая острая проблема», — цитирует его KP.Ru.

Григорьев считает, что основой обучения должны быть вовсе не гаджеты, а такие привычные вещи, как, например, книги. Он напомнил, что во время дистанционного обучения дети в среднем проводили у монитора по четыре часа в день. Причем около около трети школьников — по семь часов. Это время, потраченное на онлайн-уроки, домашние задания и досуг.

Такое продолжительное время работы у монитора может привести к проблемам со здоровьем, подчеркнул Григорьев. Речь идет и о зрении, и о нервной системе.

«Во время дистанционного обучения больше даже пострадали учителя, а не дети. Они были вынуждены работать чуть ли не круглосуточно», — добавил он.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что обсудят индивидуально с каждым регионом необходимость ношения масок школьниками во время сдачи ЕГЭ. Дело в том, что средства индивидуальной защиты могут быть использованы учащимися как шпаргалки.