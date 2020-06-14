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Представитель Киркорова отреагировала на претензии из-за видео певца в образе десантника

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Представитель Киркорова отреагировала на претензии из-за видео певца в образе десантника

Москва, 14 июня. Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская переадресовала каналу СТС и режиссеру Марюсу Вайсбергу претензии по поводу ролика артиста в образе десантника.

В Сети бурно обсуждают запись, где Киркорову предлагают примерить на себя роль десантника в новом сериале. Эстрадная звезда, оставшийся без концертов из-за пандемии, отказался от рекламы смазки «Анус» и согласился сыграть ВДВшника. Далее герой артиста окунается в воспоминания и поет песни, при этом возмущается двусмысленным монологом.

Ролик не понравился депутату Государственной думы России Владимиру Шаманову. Парламентарий призвал 53-летнего исполнителя извиниться за видео, поскольку в видео оскорбляют сразу два ключевых символа десантника — тельняшку и берет, указал НСН.

Представитель Киркорова отреагировала на претензии из-за видео певца в образе десантника

Успенская напомнила, что скетч — не Киркорова, а телеканала СТС и юмористического сериала «В маске шоу».

«Все вопросы можно адресовать каналу СТС и режиссеру Марюсу Вайсбергу, которые готовили сценарий этого скетча.  Мы пока никакие меры не предпринимали, к нам никто не обращался. Это материалы и задумки канала, а Филипп здесь выступил как актер. Давайте тогда Броневого будем просить извиняться за роль Мюллера или Нагиева за роль прапорщика», — сказала представитель артиста в интервью Nation News.

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Источник: Nation News
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