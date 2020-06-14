Сотни тысяч людей лишились крова из-за наводнения в Китае. ФАН-ТВ

Тропический шторм «Нури», обрушившийся на китайскую провинцию Гуандун стал причиной сильных наводнений. Ливни не прекращаются с первых дней июня, в некоторых регионах выпало от 100 до 250 мм осадков. Десятки людей погибли и еще сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

На кадрах видны уже последствия наводнений — под водой оказалось множество жилых кварталов. Более 720 тысяч человек оказались в зоне бедствия. Сильнее всего пострадали города Наньчан, Цзиндэчжэнь, Пинсян, Цзюцзян, Синьюй, Ичунь, Шанжао, Цзиань.

По сообщениям Метеорологической обсерватории Гонконга, штормовое предупреждение объявлено в Макао, Гонконге и Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.