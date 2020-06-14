Врач назвала возможные причины ранней седины

Москва, 14 июня. Стресс, железодефицит и курение могут стать причинами раннего появления седины, рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

По ее словам, в среднем, нормальный возраст для появления седых волос — 34 года. При этом, как показывает практика, к 50 годам приблизительно 50% людей имеют 50% седых волос.

Трихологи держат проблему под тщательным наблюдением, поскольку многие ее аспекты до сих пор остаются неизученными.

«Снижается количество меланоцитов в волосяной фолликуле и, как следствие, происходит уменьшение пигмента», — цитирует Нагайцеву «Слово и Дело».

Опыты на мышах показали, что особенно сильно влияет на появление седины стрессовый фактор. Есть и другие версии — например, генетическая предрасположенность, дефицит витаминов (железа и меди), а также злоупотребление курением.

Однако пока выявленных причин раннего появления седины очень мало. Это многофакторный процесс, который нуждается во всестороннем рассмотрении с учетом особенностей организма, объяснила Нагайцева.

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