Повышение пенсий с 1 июля 2020 года: кого коснется, как увеличить выплаты на 1 700 рублей

Федеральное агентство новостей объясняет, какие изменения ждут российских пенсионеров с 1 июля 2020 года.

Индексация для пенсионеров-опекунов

С 1 июля 2020 года вступает в силу закон, согласно которому пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, больше не относятся к категории работающих пенсионеров. Соответственно, им положена индексация страховой части пенсии. При этом перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ощутимую прибавку оценят 29,6 тысячи граждан.

Надбавки к пенсии

В июле вдвое увеличится фиксированная часть пенсии по старости у граждан, которым в июне 2020-го исполнилось 80 лет.

Также фиксированная выплата удвоится у граждан, получивших первую группу инвалидности.

В обоих случаях перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке.

Индивидуальный перерасчет пенсий

С 1 июля 2020 года по заявлению граждан, поданных в июне, может быть пересчитан размер пенсий в пяти случаях.

Во-первых, если изменилось количество нетрудоспособных граждан, находящихся на иждивении пенсионера. За каждого из них пенсионер ежемесячно получает доплату, размер которой в 2020 году составляет 1 895 рублей 42 копейки в месяц. При этом на иждивении у пенсионера может быть не более трех человек.

Во-вторых, если пенсионер переехал на Крайний Север или местность, приравненную к нему, ему положено увеличение фиксированной части пенсии на районный коэффициент.

В-третьих, гражданам положено повышение фиксированной выплаты за «северный стаж»: на 50% или 2 843 рубля 13 копеек в месяц, если пенсионер отработал в условиях Крайнего Севера 15 лет, и на 30% или 1 705 рублей 87 копеек, если стаж составляет 20 лет в районах, приравненных к Северу.

В-четвертых, пенсионер имеет право на доплату в размере 25% от фиксированной выплаты, если у него есть 30-летний стаж в сельском хозяйстве. В 2020-м эта доплата равна 1 421 рубль 56 копеек в месяц.

В-пятых, на индивидуальный перерасчет пенсии можно рассчитывать в случаях, когда при назначении пенсий не учитывались нестраховые периоды, включаемые в страховой стаж с начислением за них пенсионных баллов. В частности, к ним относятся служба в армии и опуска по уходу за детьми.

Как получить прибавку в 1 700 рублей

Граждане, являющиеся участниками программы софинансирования пенсионных накоплений, могут рассчитывать на прибавку к пенсии, средний размер которой составит 1 700 рублей в месяц, сообщили в Пенсионном фонде России.

Эта надбавка положена примерно 32 тысячам россиян. Ее точный размер зависит от суммы отчислений участников программы за прошлый год.

Также индексация в 9,3% затронет граждан, участвующих в формировании накопительной пенсии. Таковых — 80 тысяч.