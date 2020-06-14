Российские военные нанесли ракетные удары на фоне учений НАТО на Балтике

Москва, 14 июня. Российские военные на фоне морских учений НАТО Baltops 2020 на Балтике провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов комплексами «Искандер». Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе боевой подготовки в Калининградской области ракетчики скрытно вышли в район стрельбы, подготовили стартовые позиции и выполнили одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, которые имитировали ракетные комплексы, защищенные объекты, аэродромы и командные пункты условного противника.

Затем они отработали выход из-под возможного ответного удара, сменив позицию.

«К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, что в маневрах Североатлантического альянса в Балтийском море участвуют вооруженные силы 17 стран. Командование НАТО направило в регион почти 30 военных кораблей. Маневры проводятся практически у самых границ России.

В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что Россия не оставила провокацию без ответа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ направить бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ на Балтику, где они на виду у западных оппонентов провели тренировочный маневр по уничтожению условных морских целей.