Турецкого журналиста осудили за статью об участии Анкары в ливийском кризисе

Анкара, 14 июня. Турецкого журналиста, директора OdaTV Мюйессера Йылдыза отправили в тюрьму за разглашение информации об участии Анкары во внутриливийском кризисе. Как отмечает портал Ifex, суд признал виновным руководителя информбюро Tele1 TV Ankara Исмаила Дюкеля.

Сообщается, что Йылдыз и Дюкель были задержаны 8 июня в рамках уголовного дела о «разглашении конфиденциальной информации, касающейся политических интересов или безопасности государства». Изначально дело квалифицировалось по статье о политическом или военном шпионаже, но вскоре вектор обвинения был изменен. Вместе с журналистами по делу проходил унтер-офицер с инициалами Е.Б. Последний, по данным следствия, вел переписку с журналистами. Все трое были признаны виновными, Йылдыза и офицера отправили за решетку, поскольку, по версии суда, имеется серьезная вероятность бегства обвиняемых и подделка улик.

Уголовные дела против журналистов в Турции давно перестали быть чем-то новым: за последние несколько лет в стране арестовали более 300 сотрудников СМИ, 180 из них все еще находятся в тюрьме. Все они рассказывали о том, как Анкара участвует в вооруженных конфликтах в других странах, высказывали критическое мнение о внешней политике Эрдогана. Президент Турции пытается скрыть данные о потерях среди военных, погибших в Ливии и Сирии, а также о том, во сколько экономике страны обошлось вмешательство в вооруженные конфликты в этих государствах.

Одним из последних примеров борьбы Эрдогана со свободой слова стал инцидент с журналистами новостного портала ОdaTV и газеты Yeni Yasam, которые рассказали о похоронах сотрудника Национального разведывательного управления Турции (MIT), получившего смертельное ранение в Ливии. Их арестовали и обвинили в разглашении секретных данных.