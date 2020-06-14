Дженнифер Лопес раскрыла свой секрет простого домашнего ухода за кожей

Нью-Йорк, 14 июня. Популярная американская певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей привлекательности. Она рассказала, как поддерживает молодость и сияние кожи в домашних условиях.

Сегодня известной исполнительнице 50 лет, однако она совершенно не выглядит на свой возраст. Лопес по-прежнему может похвастаться завидной молодой и гладкой кожей, которую ей удается сохранять, в частности, благодаря простому домашнему уходу.

Поп-дива рассказала, что уделяет особое внимание качественному очищению лица, а из процедур предпочитает пилинг с гликолевой кислотой. Дома она регулярно делает свою любимую маску из трех ингредиентов: двух чайных ложек меда, одной — йогурта, а также 3-4-х капель зеленого чая свежей заварки. Иногда к этому составу звезда добавляет овсяные хлопья или косметическую глину.

Перед нанесением Лопес тщательно очищает кожу, а затем равномерно распределяет маску по лицу и выдерживает ее в течение 15-20 минут. После указанного времени состав нужно смыть теплой водой.

Начинающим артистка рекомендует делать такую маску от трех до четырех раз в неделю, а затем переходить на «поддерживающий режим» и проводить процедуру 1-2 раза за аналогичный период. Перед нанесением состава на лицо важно убедиться, что аллергической реакции на компоненты нет.

Ранее своим фирменным рецептом красоты поделилась немецкая супермодель и актриса Хайди Клум. Звезда призналась, что секрет ее молодости кроется в недорогом детском шампуне (стоимостью в 1,5 фунта стерлингов или 130 рублей), которым она регулярно умывает лицо.