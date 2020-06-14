Оперштаб отчитался о ситуации с коронавирусом в России за сутки

Москва, 14 июня. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о 8835 новых случаев коронавируса в России за последние сутки.

За минувшие сутки у 8835 человек была выявлена коронавирусная инфекция, при этом из них больше 36% — «активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни». Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России составило 528 964 в 85 регионах.

Растет также число пациентов, которые смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. За последние сутки из больниц выписали 5409 человек.

«Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 280 050 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Лидером по количеству выписанных из больниц остается Москва — 2133. В пятерку также вошли Московская область (839), Ханты-Мансийский автономный округ (142), Нижегородская (125) и Свердловская области (123).

119 человек скончались за сутки от коронавируса. Число летальных исходов в РФ достигло 6948.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. Регионы поэтапно снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии. При этом врачи призывают по-прежнему использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить второй вспышки COVID-19.