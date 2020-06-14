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ФАН-ТВ

Робот-бариста подает напитки в кафетериях в Минске. ФАН-ТВ

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Механизированный робот-бариста обслуживает посетителей кафе в Минске. Железный сотрудник повторяет весь процесс создания напитка, как это сделал бы профессионал: может взбить пенку, добавить сахар или сироп.

Робот-бариста подает напитки в кафетериях в Минске. ФАН-ТВ

Кофейного робота на базе манипулятора Pulse разработала белорусская компания Rozum Robotics. Одна из главных задач, которая стояла перед разработчиками, — создание машины, способной заменить человека без потери качества кофейного напитка.

«Сам робот-манипулятор изначально наша компания изготавливала для внедрения в промышленное производство. Он является коллаборативным, что значит, что он может работать в непосредственном контакте с человеком, он не способен навредить, и при столкновении с человеком он просто остановится», — рассказывает коммерческий директор Rozum Robotics Евгений Коваленко.

Робот-бариста подает напитки в кафетериях в Минске. ФАН-ТВ

Безусловное преимущество такого «сотрудника» в том, что он работает без отдыха и выходных. Подобные роботы уже трудятся на Украине, в Саудовской Аравии. В России же по Москве курсирует передвижной кофевар: его напитки можно отведать на различных мероприятиях и конференциях.

Робот-бариста подает напитки в кафетериях в Минске. ФАН-ТВ

По словам Евгения, стоимость открытия одной точки с роботом-баристой составляет около 100 тысяч долларов.

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