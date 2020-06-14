Ненашева вспомнила, как отказалась работать с Пугачевой

Москва, 14 июня. Заслуженная артистка России Галина Ненашева рассказала о знакомстве с певицей Аллой Пугачевой и о том, как отказалась с ней работать.

Ненашева завоевала любовь слушателей и стала настоящей звездой СССР после участия в «Песне года 1971». Популярности певицы тогда могла позавидовать сама Пугачева, которую теперь называют Примадонной российской эстрады.

В те годы Ненашева потрясла публику не только певческим талантом, но и смелыми нарядами. Например, однажды она вышла на сцену в коротком белом платье, что не понравилось партийному деятелю Екатерине Фурцевой. Наряд артистки зато оценил модельер Вячеслав Зайцев.

Ненашева на шоу «Привет, Андрей!» вспомнила, что в 70-х с ней хотели поработать многие артисты, но она соглашалась далеко не на все предложения. Так, в 1972 году к певице пришел поэт Илья Резник вместе с Пугачевой, которая тогда только начинала карьеру.

«С Ильей я уже была знакома, он пришел тогда с какой-то девочкой и показывал песню. Но мне не понравилось, поэтому я не взяла ее», — вспомнила артистка.

Спустя несколько месяцев Ненашева выступала на сборном концерте и вышла в зал послушать молодых исполнителей.

«Услышала, как поет женщина — мне так понравилось, я за ней побежала после концерта, догнала в гримерке и пообщалась. Это и было наше перовое знакомство с Пугачевой. Получается, она у меня на разогреве выступала», — рассказала исполнительница.

Однако влияние Фурцевой было настолько серьезным, что постепенно певицу стали меньше приглашать на выступления. Артистка даже хотела поговорить о своем будущем с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым, но встреча так и не состоялась.

Ранее певец Лев Лещенко рассказал, что в советское время на фестивале в Болгарии в номер Пугачевой вломился сотрудник спецслужб и стал к ней «клеиться». Однако артистка по-дружески, но очень четко «расставила все акценты».