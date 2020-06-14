Коронавирус в России и мире: главное на 14 июня, статистика по регионам

За сутки количество зараженных COVID-19 в России выросло до 528 964 человек, в мире — до 7 907 599. Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 14 июня информации о коронавирусе в стране и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России, за минувшие сутки в стране выявлено 8 835 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся достигло 528 964 человек в 85 регионах РФ. Из них вылечились 280 050 россиян, скончались 6 948 человек, из которых 119 — только за 13 июня. При этом в Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом, общее количество погибших от COVID-19 в столице сегодня составляет 3 281 человек.

С начала пандемии в России проведено свыше 14,8 млн тестов на коронавирус.

Статистика по регионам

Больше всего заразившихся коронавирусом выявлено в Москве — 205 905 (+1 477 человек за сутки). В Московской области зарегистрировано 49 353 заболевших (+717 за сутки), в Петербурге — 20 561 (+256 за сутки).

На четвертом месте по распространенности COVID-19 Нижегородская область, где число заразившихся на сегодня составляет 13 995 человек (+215 за сутки). Далее следуют Свердловская область (9 325 заразившихся, +254 за сутки), Ростовская область (7 481 заболевший, +167 за сутки), Дагестан (6 557, +94), Красноярский край (6 494, +166), Тульская область (5 340, +95) и Калужская область (5 091, +80).

Коронавирус в мире

По данным на утро 14 июня в мире зарегистрировано 7 907 599 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 4 042 359 человек, погибли 434 202.

Больше всего заболевших и умерших выявлено в США — 2 142 224 и 117 527 человек соответственно. На втором месте Бразилия, где заразились 850 796 человек, умер 42 791.

По количеству заболевших коронавирусом Россия находится на третьем месте в мире. За ней следует Индия, где заразились 321 626 человек, а умерли 9 205. На пятом месте Великобритания с 294 375 заболевшими и 41 662 умершими от COVID-19.

Далее следуют Испания (290 685 заразившихся, 28 752 умерших), Италия (236 651 и 34 301), Перу (225 132 и 6 498), Франция (189 220 и 29 398). Замыкает десятку стран с самой высокой распространенностью коронавируса Германия. Там зарегистрировано 187 423 заразившихся и 8 867 умерших.

Если говорить о летальности от коронавируса, которая показывает процент смертей от общего числа заболевших, то самая высокая — 16,11% — в Бельгии, где из 59 918 заразившихся умерли 9 650 человек. Летальность во Франции составляет 15,54%, в Италии — 14,5%, в Великобритании — 14,16%. В США этот показатель равен 5,49%, в России — 1,32%.