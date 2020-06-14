Звезда «Папиных дочек» очаровала поклонников фото «из сундука»

Москва, 14 июня. Известная актриса Елизавета Арзамасова порадовала поклонников летней фотографией. Она «оседлала» мотороллер в коротких шортах.

Пляжный образ восхитил фанатов актрисы. Им понравилось сочетание белой майки и джинсовых шорт, повязанной на поясе рубахи. Соломенная шляпа и большие солнцезащитные очки дополнили ее образ.

Актриса подписала, что достала эту фотографию из «сундука». Она вместе с другими россиянами находилась в самоизоляции и еще не ездила на мотороллере по городу.

Поклонники похвалили Арзамасову за нестандартный подход. Они назвали ее «комочком позитива».

«Очень радует, мой друг, что у вас такой «сундук», — написал один из пользователей. «Вы очаровательный рокер, пусть сундук ваш не иссякает», — пожелал другой пользователь. «Милая, прекрасная, артистичная и добрая Лиза», — отметила поклонница»

Арзамасовой в марте исполнилось 25 лет. Актриса театра и кино стала известна благодаря участию в сериале «Папины дочки», где она сыграла девочку-отличницу.

Ранее сообщалось, что Арзамасова появилась в клипе Родиона Газманова вместе с певцом Стасом Костюшкиным.