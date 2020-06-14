Милонова возмутила цензура Facebook, который пошел на поводу у вегетарианцев

Москва, 14 июня. Агрессивное меньшинство в лице вегетарианцев требует больше прав, чем у большинства, а руководство Facebook идет у него на поводу. Таким образом депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил цензуру рекламы мяса в западной соцсети.

Он отметил, что в самом по себе вегетарианстве нет ничего плохого, и отказ от мяса даже практикуется во многих религиях.

«Вегетарианство как отказ от мяса — это обычный, нормальный и приемлемый образ жизни, который люди, которые едят мясо, уважают. Ни разу нельзя осуждать тех, кто не ест мясо, потому что мы — христиане, самая большая социальная группа в мире, и периодически у нас есть посты. А монахи вообще не едят мясо, и это нормально», — сказал он в комментарии для iReactor.

Милонов с уверенностью заявил, что ни один монах не будет жаловаться на рекламу мяса лишь из-за того, что она его оскорбляет. По мнению депутата, столь агрессивное поведение может наблюдаться только у психически нездоровых людей.

«Вегетарианцы, когда они заболевают психическими заболеваниями, они становятся веганами — пищевыми гомосексуалистами. Они начинают вести такую агрессивную компанию, что все, кто ест мясо — гомофобы. Ешь мясо — человек второго сорта. Если такая дичь происходит, это показывает, что вонючее и агрессивное меньшинство требует не то что равных прав, а больше прав, чем у большинства», — пояснил возмущенный парламентарий.

По словам Милонова, такое агрессивное отстаивание собственной позиции говорит лишь об истинной слабости отказавшихся от мяса.

«Значит, их вера в свои идеалы настолько слаба, настолько ничтожна, что она может сломаться от рекламы в Facebook. Видимо, хотят пожрать мяса, видят рекламу, и им не устоять перед кабанчиком», — предположил депутат.

Милонов считает, что другие соцсети не пойдут на поводу у вегетарианцев и не станут запрещать на своих платформах рекламу мяса, особенно российская «ВКонтакте». По словам депутата, в России демократия, поэтому никого не должен волновать чужой рацион.

Недавно в Сети стали появляться возмущенные отзывы рекламодателей, которым Facebook отказал в продвижении мясных продуктов из-за оскорбления вегетарианцев. В службе техподдержки американской компании заявили, что те жалуются на изображения мяса, которые видят в своей ленте, в связи с чем соцсеть не может допустить подобной рекламы.

Социальная сеть Марка Цукерберга не в первый раз пошла на странные ограничения. Facebook неоднократно «прославлялся» своей политической цензурой, блокируя «неугодные» посты и целые аккаунты, многие из которых принадлежали пользователям из России.