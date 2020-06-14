В России за сутки выявлено 8835 новых случаев COVID-19

Москва, 14 июня. Почти девять тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 8835 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3198 случаев (36,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

Число выздоровевших в России увеличилось до 280 050 человек. Всего за время пандемии он инфекции скончались 6948 человек.