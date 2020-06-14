Главу Минздрава Казахстана госпитализировали с коронавирусом

Нур-Султан, 14 июня. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован. Об этом рассказал сам министр на своей странице в социальной сети Facebook.

«Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», — написал Биртанов.

Таким образом Биртанов стал первым министром в Казахстане, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

Министр отметил, что риск заражения новым типом коронавируса остается даже несмотря на соблюдение строгих мер, особенно для тех, кто не может работать удаленно. По его словам, в последнее время наблюдается прирост заболевших в нескольких регионах республики, среди них — работники предприятий, медики, государственные служащие, журналисты.

Биртанов обратился к жителям Казахстана с просьбой соблюдать «личный карантин».

На сегодняшний день в Казахстане выявлено более 14 тысячи случаев COVID-19. Свыше девяти тысяч человек смогли победить болезнь, от инфекции умерли 73 человека.