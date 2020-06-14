Сирия новости 14 июня 12:30: США переправляют военное обеспечение в Камышлы, неизвестные убили протурецкого боевика в Алеппо

Сирия, 14 июня. ВВС Сирии ликвидировали колонну джихадистов «Хуррас ад-Дин». США отправили грузовики с военным и материально-техническим обеспечением в Хасаку. Н еизвестные убили одного и членов протурецкой группировки в городе Аль-Баб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА): ликвидировала колонну джихадистов «Хуррас ад-Дин» (связана с запрещ енной в РФ «Аль-Каидой»1) в Идлибе.

ВС США: направили 25 грузовиков с военным и материально-техническим обеспечением в Камышлы.

Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС): отчитался о четырех фактах нарушения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации за сутки.

Провинция Алеппо

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR сообщила, что неизвестные убили одного из членов протурецкой группировки в городе Аль-Баб к востоку от Алеппо.

На этой неделе в Аль-Баб , контролируемом турецкими войсками и поддерживающими их террористами, произошел подрыв самодельного взрывного устройства, заложенного неизвестными в автомобиле. Инцидент произошел близ местной больницы. При взрыве пострадал один человек, также был причинен материальный ущерб.

Провинция Идлиб

Al-Masdar News сообщает, что Сирийская Арабская Армия (САА) с воздуха ликвидировала колонну джихадистов «Хуррас ад-Дин» (связана с запрещ енной в РФ «Аль-Каидой») на юге Идлиба. Боевики ехали из города Дейр-Сонбол и Аль-Бараа. В результате атаки САА было уничтожено несколько автомобилей и мотоциклов террористов. Атака была осуществлена ​​сирийскими Военно-воздушными силами после того, как колонну джихадистов засекли разведывательные самолеты САА.

Провинция Латакия

Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии сообщает о четырех зафиксированных за сутки фактах нарушения режима прекращения огня в Латакии, Идлибе и Алеппо. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано.

На минувшей неделе Россия передала в распоряжение ВВС Сирии новую партию самолетов МиГ-29. Торжественная передача техники состоялась на авиабазе «Хмеймим». Посольство РФ отметило, что сирийцы уже задействовали их при выполнении миссий.

Провинция Хасака

Военнослужащие США направили 25 грузовиков с военным и материально-техническим обеспечением в зону, контролируемую боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Американские военные прибыли в Хасаку со стороны Ирака через погранпереход Аль-Валид. Конечной точкой для американцев стал город Камышлы, где Соединенные Штаты сосредотачивают силы для дальнейшего укрепления позиций в данном районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.