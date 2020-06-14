МФЦ смогут сами определять особенности предоставления услуг

Москва, 14 июня. Многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет об ограничении числа функционирующих окон МФЦ, о временном сокращении перечня доступных услуг и дистанционной работе с заявителями. Решения будут приняты в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и с одобрения региональных властей.

Как отмечает «Вечерняя Москва», право при необходимости перейти на особый порядок работы получили также Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. Они смогут вводить упрощенные правила идентификации клиентов и получения документов, а также ограничивать личный прием посетителей.

Новые правила будут действовать до конца текущего года. Если внебюджетные фонды и МФЦ решат перейти на особый порядок работы, они должны будут проинформировать заявителей о новом формате предоставления услуг.

Мишустин ранее подписал распоряжение о назначении пособий и выплат без предоставления справок гражданами. Механизм был упрощен по поручению президента РФ Владимира Путина. Необходимые сведения в госорганы будут переданы в ходе межведомственного информационного взаимодействия.