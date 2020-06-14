Эксперт предупредил об опасности заражения коронавирусом в бассейне

Москва, 14 июня. Заражение коронавирусом маловероятно во время плавания в бассейне, поскольку для очищения воды используется большое количество специальных дезинфицирующих средств, однако подхватить инфекцию можно в других местах. Об этом рассказал специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов.

«В такой среде вирус присутствовать не будет», — пояснил эксперт телеканалу «Звезда», говоря о воде в бассейне.

По его словам, риск заражения сравнительно высок в контактных местах — душевых, туалетных комнатах и раздевалках, хотя и для их обработки используются спецсредства, способные уничтожить COVID-19.

Максимально защититься от инфекции, по мнению Фролова, поможет душ с мылом до и после плавания в бассейне.

«Даже если вирус кратковременно попадет на тело, то в душевой вы его смоете. Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», — предупредил специалист.

Фролов также добавил, что необходимо пользоваться антибактериальными салфетками и санитайзерами, поскольку после выхода из бассейна происходит контакт с различными поверхностями, на которых могут быть частички вируса.

Ранее в МЧС посоветовали после возвращения домой с улицы мыть руки с мылом в теплой воде в течение 20 секунд и промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения COVID-19, передает НСН. В ведомстве также рекомендовали сразу снимать уличную одежду, мыть обувь и утилизировать использованные средства индивидуальной защиты.