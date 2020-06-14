Стало известно, сколько российские звезды тратят на загородную недвижимость

Москва, 14 июня. Звезды российского шоу-бизнеса тратят по несколько миллионов рублей на покупку элитных домов за пределами Москвы. Популярностью у знаменитостей пользуются поселки Трувиль, Крекшино, Барвиха и Княжье озеро.

Жилье в Трувили стоит от 102 миллионов рублей (400 кв. м). В этом поселке живут актеры Владимир Яглыч и Антонина Паперная с двумя детьми. От Москвы до родного гнездышка пара может доехать за 20 минут.

В Трувили всего 87 особняков, сделанных во французском стиле. На территории поселка каскад озер, фитнес клуб со SPA и бассейном, детская площадка, гостиница, летняя площадка с открытым бассейном и кафе-баром.

Славится также и Княжье озеро, расположенное в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе. За жилье в этом пейзажном месте нужно отдать от 70 млн рублей (617 кв. м). В Княжьем озере роскошными домами обзавелись актер и шоумен Дмитрий Нагиев, певица Юлия Ковальчук, артисты Мария Миронова и Михаил Трухин. К счастливым обладателям недвижимости присоединилась звезда «Интернов» и «Текста» Кристина Асмус, которая вместе с мужем, юмористом Гариком Харламовым и дочерью переехали в четырехэтажный коттедж.

«За многое можно быть благодарной карантину — если бы не он, мы бы не переехали в новый дом!» — похвасталась актриса.

Российские звезды все же не спешат отдаляться от Москвы, поэтому выбирают места поближе к столице. Среди таких стал поселок Крекшино, где недвижимость стоит от 63 млн рублей (344 кв. м). Загородный дом есть и певцов Наташи Королевой, Льва Лещенко, Александра Буйнова, юмориста Владимира Винокура, актрисы Анастасии Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева, фигуристов Алексея Ягудина и Максима Транькова.

Популярностью пользуется Барвиха, главное преимущество которой — удобное расположение по отношению к Москве. Жилье здесь стоит от 55 млн рублей (350 кв. м). Содержать дом в элитном поселке накладно — помимо коммуналки, надо платить еще и за охрану поселка, и за вывоз мусора, и за чистку бассейна. Однако это не страшит звезд — жителями Барвихи стали певцы Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Борис Моисеев, Игорь Николаев, Ева Польна. В компанию к местным присоединилась телеведущая Юлия Барановская, которая живет в Барвихе с детьми от экс-футболиста Андрея Аршавина.