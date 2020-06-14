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Стало известно, сколько российские звезды тратят на загородную недвижимость

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Стало известно, сколько российские звезды тратят на загородную недвижимость

Москва, 14 июня. Звезды российского шоу-бизнеса тратят по несколько миллионов рублей на покупку элитных домов за пределами Москвы. Популярностью у знаменитостей пользуются поселки Трувиль, Крекшино, Барвиха и Княжье озеро.

Жилье в Трувили стоит от 102 миллионов рублей (400 кв. м). В этом поселке живут актеры Владимир Яглыч и Антонина Паперная с двумя детьми. От Москвы до родного гнездышка пара может доехать за 20 минут.

Стало известно, сколько российские звезды тратят на загородную недвижимостьВ Трувили всего 87 особняков, сделанных во французском стиле. На территории поселка каскад озер, фитнес клуб со SPA и бассейном, детская площадка, гостиница, летняя площадка с открытым бассейном и кафе-баром.

Стало известно, сколько российские звезды тратят на загородную недвижимость

Славится также и Княжье озеро, расположенное в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе. За жилье в этом пейзажном месте нужно отдать от 70 млн рублей (617 кв. м). В Княжьем озере роскошными домами обзавелись актер и шоумен Дмитрий Нагиев, певица Юлия Ковальчук, артисты Мария Миронова и Михаил Трухин. К счастливым обладателям недвижимости присоединилась звезда «Интернов» и «Текста» Кристина Асмус, которая вместе с мужем, юмористом Гариком Харламовым и дочерью переехали в четырехэтажный коттедж.

Стало известно, сколько российские звезды тратят на загородную недвижимость

«За многое можно быть благодарной карантину — если бы не он, мы бы не переехали в новый дом!» — похвасталась актриса.

Российские звезды все же не спешат отдаляться от Москвы, поэтому выбирают места поближе к столице. Среди таких стал поселок Крекшино, где недвижимость стоит от 63 млн рублей (344 кв. м). Загородный дом есть и певцов Наташи Королевой, Льва Лещенко, Александра Буйнова, юмориста Владимира Винокура, актрисы Анастасии Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева, фигуристов Алексея Ягудина и Максима Транькова.

Стало известно, сколько российские звезды тратят на загородную недвижимость

Популярностью пользуется Барвиха, главное преимущество которой —  удобное расположение по отношению к Москве. Жилье здесь стоит от 55 млн рублей (350 кв. м). Содержать дом в элитном поселке накладно — помимо коммуналки, надо платить еще и за охрану поселка, и за вывоз мусора, и за чистку бассейна. Однако это не страшит звезд — жителями Барвихи стали певцы Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Борис Моисеев, Игорь Николаев, Ева Польна. В компанию к местным присоединилась телеведущая Юлия Барановская, которая живет в Барвихе с детьми от экс-футболиста Андрея Аршавина.

Стало известно, сколько российские звезды тратят на загородную недвижимость

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Источник: Teleprogramma.pro
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