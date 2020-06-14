Дайджест новостей Турции: угрозы Минобороны Греции, подготовка вторжения в Йемен по ливийскому сценарию

Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

ООН рассказала о мародерстве в ливийских городах, захваченных поддерживаемыми Турцией силами

Организация Объединенных Наций (ООН) получила многочисленные сообщения о грабежах и разрушениях в двух городах за пределами Триполи, отвоеванных силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии, которые поддерживаются Турцией. Об этом говорится в заявлении организации 7 июня.

«Мы получили многочисленные сообщения о разграблении и уничтожении государственной и частной собственности в Тархуне и Аласабаа, которые в некоторых случаях представляются актами возмездия и мести, чреватыми дальнейшим разрушением социальной структуры Ливии», — говорится в заявлении ООН.

Турция предостерегает Грецию от «плохих шуток»

Турецкое правительство прокомментировало заявление министра обороны Греции Николаоса Панайотопулоса, сделанное на прошлой неделе, в котором политик заявил, что «Афины готовы к военному конфликту с Анкарой».

«Турция — не племенное государство. Все знают, что сила турецкой армии неоспорима. Я обращаюсь к министру обороны Греции: не стоит так плохо шутить, эта шутка может сказать о вашем подходе без достаточного уровня ума», — сказал 8 июня представитель правящей ПСР Омер Челик.

США не передадут шесть истребителей F-35, первоначально проданных Турции

ABD'den F-35 kararı! Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler, ABD için modifiye edilecek pic.twitter.com/UzBnd8kJp1 — Habertürk TV - #HayatEveSığar ???? (@HaberturkTV) June 12, 2020

Комитет по вооруженным силам Сената США 11 июня разрешил ВВС США модифицировать шесть истребителей F-35, которые были проданы Турции, но будут использоваться американскими военными. Эти самолеты так и не были доставлены в Турцию из-за разногласий по поводу покупки Анкарой системы противоракетной обороны С-400 у России. Пентагон уверяет, что ЗРС «несовместимы» с истребителями F-35.

Турция вернулась в бедные 1970-е

Бывший вице-премьер Али Бабаджан заявил, что Турция вернулась к бедным 1970-м.

«Единственная причина сложившейся ситуации — это плохая политика правительства. При правильной политике Турция может стать самодостаточной страной», — сказал Бабаджан.

По мнению Бабаджана, у Турции для этого есть все необходимые ресурсы.

Соучредитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и давний соратник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Бабаджан покинул турецкого президента в 2019 году и основал Партию демократии и прогресса (DEVA) в марте этого года.

Безработица в Турции составляет 39%

По данным Конфедерации революционных профсоюзов Турции (DISK), общая безработица в стране достигла 39%. Профсоюз оспаривал недавно обнародованный властями официальный уровень безработицы в 13,2%, отмечая, что в официальных цифрах указаны лишь те, кто искал работу в течение последних четырех недель.

«По данным Турецкого статистического института (TÜIK), безработными в марте оказались 3 971 000 человек, хотя, на самом деле, количество безработных фактически составляет 13 385 000», — заявил один из четырех ведущих национальных профсоюзных центров в Турции.

Родители погибшего солдата не верят в утверждения военного руководства о самоубийстве

Семья Араз турецкого солдата, предположительно совершившего самоубийство, оспорила официальный отчет Вооруженных сил, заявив, что синяки и шрамы на теле их сына были признаком того, что он был убит.

Турецкие военные признали смерть 23-летнего солдата самоубийством, но семья говорит, что они не верят этому, поскольку тело их сына было покрыто синяками и шрамами. Семья подала заявление в прокуратуру, чтобы власти провели расследование.

Отец Хасан Араз сказал, что он видел тело своего сына после вскрытия, и синяки по всему телу являются признаком того, что он был убит.

Турецкая полиция задержала 15 человек во время акции протеста перед посольством США

ABD Büyükelçiliği önünde yapılmak istenen "Nefes alamıyorum" eylemine dönük polis müdahalesi sonucunda 10 kişi darp edilerek gözaltına alındıhttps://t.co/g5yVlWqFKc pic.twitter.com/eb3zXibGDL — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) June 12, 2020

Полиция задержала около 15 человек на акции протеста в Анкаре, осуждающих убийство полицией чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Протестующие скандировали некоторые из последних слов Флойда, когда он был задушен офицером: «Пожалуйста, я не могу дышать!»

Два турецких журналиста задержаны за «шпионаж»

Турецкая полиция в понедельник задержала двух журналистов для допроса в рамках расследования предполагаемого «политического и военного шпионажа».

Исмаил Дюкель, представитель телеканала TELE1 в Анкаре, и обозреватель новостного издания OdaTV Мюйессер Йылдыз были допрошены антитеррористической полицией.

Как передает OdaTV, Йылдыз была задержана у себя в квартире, куда зашли полицейские и провели обыск, конфисковав электронные носители.

В прошлом месяце власти предъявили обвинения семи журналистам, в том числе двум редакторам OdaTV и одному корреспонденту издания. Власти обвинили сотрудников СМИ в нарушении законов, регулирующих деятельность Национальной разведывательной организации (MIT), за репортаж о смерти офицера разведки, который был убит в Ливии.

Министр обороны Турции: радикальные группировки пытаются сорвать перемирие в сирийском Идлибе

Радикальные группировки в сирийской провинции Идлиб пытаются сорвать трехмесячное перемирие, достигнутое Турцией и Россией, но соглашение все еще остается в силе, заявил в среду министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Там есть какие-то радикальные группировки, какие-то неизвестные группы со своей собственной повесткой дня, которые пытались нарушить режим прекращения огня и нарушают его, но мы обсуждаем это с нашими российскими коллегами, и соглашение от 5 марта все еще остается в силе», — сказал Акар в интервью телекомпании A Haber.

Президенты Турции и США договорились о «некоторых вопросах», связанных с Ливией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил конфликт в Ливии с президентом США Дональдом Трампом в телефонном разговоре в понедельник. Два лидера договорились о «некоторых вопросах», связанных с развитием событий в этой стране.

Турция в ливийском конфликте поддерживает Файеза Сарраджа, чьи силы в последние недели отбили продвижение на Триполи сил Халифы Хафтара.

«Новая эра между Турцией и США может начаться после нашего телефонного звонка. Мы договорились по некоторым вопросам», — сказал Эрдоган в интервью государственному телеканалу TRT, не вдаваясь в подробности.

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп и Эрдоган обсудили конфликт в североафриканской стране, а также Сирию и более широкий регион Восточного Средиземноморья, без каких-либо подробностей.

Эрдоган позволит Госсовету решить судьбу собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет решения Государственного совета относительно преобразования исторического музея Святой Софии в мечеть, отметив, что правительство предпримет необходимые шаги, если суд примет решение в его пользу.

Несколько месяцев назад турецкая ассоциация обратилась в Государственный совет с просьбой изменить статус собора Святой Софии. В понедельник стало известно, что дело о судьбе православного храма «быть ей мечетью или нет» будет рассмотрено Государственным советом 2 июля.

Более подробно об этом читайте в тексте: Зачем Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть.

Турция отвергла предложение Египта о прекращении огня в Ливии

Турция в среду отклонила предложение Египта о прекращении огня в Ливии, заявив, что план направлен на спасение Халифы Хафтара после провала его наступления на Триполи.

Египет призвал к прекращению огня, начиная с понедельника, в рамках инициативы, в которой также предлагалось создать избранный руководящий совет для Ливии.

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг это предложение, назвав инициативы «попыткой спасти Хафтара после понесенных им потерь на поле боя».

Турция готовится к военному вмешательству в Йемене по ливийскому примеру

Турция готовится к военному вмешательству в Йемене, раздираемой войной стране, на примере операции в Ливии, сообщает новостной сайт MintPress.

Информированные источники в Адене и Таизе сообщили изданию, что ополчение, принадлежащее к связанной с «Братьями-мусульманами» (запрещена в РФ) партии «Эль-Эслах» — идеологическому и политическому союзнику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — уже участвует боевых действий в южных провинциях Йемена. В частности, в Абьяне и Шабве.

Вмешательство Турции в богатую нефтью провинцию Йемена Мариб, которая находится в 170 км от контролируемой хуситами Саны, осуществляется под руководством турецких офицеров, военных экспертов и обучающего персонала и включает в себя доставку оружия и боевых беспилотных летательных аппаратов.

Этот шаг открывает путь для более широкого вмешательства в Йемен, который будет напоминать роль Турции в Ливии, в пользу так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Как пишет новостной сайт MintPress, турецкие офицеры и военные инструкторы в Йемене оказывают всестороннюю поддержку боевикам «Эль-Эслаха», которые воюют против Южного переходного совета (ЮПС) в Абьяне с 26 апреля, когда НТС ввел чрезвычайное положение в Адене и всех южных мухафазах.

140 турецких полицейских и военнослужащих заразились коронавирусом в Африне и Идлибе

Hatay Valisi, Afrin ve İdlib'de görev yapan asker ve polislerin kaçında koronavirüs görüldüğünü açıkladı



Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Afrin ve İdlib kentinde görev yapan toplamda 140 askerimizde ve polisimizde korona...



Tamamı: https://t.co/n5USVVVPpi#Haberler pic.twitter.com/4uJwrfPX2d — Haberler (@Haberler) June 12, 2020

По словам Рахми Догана, губернатора турецкой провинции Хатай, в общей сложности у 140 полицейских и военных, назначенных в сирийские районы Идлиб и Африн, был выявлен COVID-19.

«Наши полиция и военнослужащие, которые находились в ограниченном пространстве на сирийской территории, пострадали от вспышки болезни. Тесты у 120 полицейских в Африне и 20 солдат в воздушном батальоне Идлиба показали положительный результат», — сказал губернатор в пятницу, 12 июня.

Чавушоглу: США необходимо играть более активную роль в Ливии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтону необходимо больше участвовать в урегулировании ситуации в Ливии.