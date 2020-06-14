Алжир поддержал «Каирскую декларацию» по Ливии

Алжир, 14 июня. Президент Алжира Маджид Теббун на встрече с председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом сообщил о намерении продолжить способствовать политическому диалогу для разрешения внутриливийского кризиса. Подробности передает канал 218TV.

По сообщению новостного агентства, на переговорах между главой республики и представителем ливийской делегации был поднят вопрос о стабилизации ситуации в Ливии. Одной из главных тем встречи стал вопрос об участии Алжира в политическом диалоге по урегулированию кризиса в североафриканской стране.

Президент республики напомнил, что Алжир считает политический путь по ливийской проблематике единственно возможным, только он гарантирует сохранение суверенитета и территориальной целостности Ливии. Маджид Теббун также напомнил о недопустимости иностранной военной интервенции, приводящей к эскалации конфликта.

Агила Салех, в свою очередь, высоко оценил роль Алжира в достижении мира в Ливии и усилия республики в установлении политического диалога.

Канал 218TV уточнил, что участие в переговорах, помимо Маджида Теббуна и Агилы Салеха, приняли председатель нижней палаты парламента Алжира Сулейман Шенин и глава МИД Алжира Сабри Байдум.

Достичь мира в Ливии планируется на основе «Каирской декларации», которая была подписана 6 июня на встрече президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси с ливийской делегацией. В ее пользу высказался ряд стран, включая Россию, Францию, ОАЭ и Египет.