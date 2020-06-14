Еще один депутат Рады от «Слуги народа» заболел коронавирусом

Киев, 14 июня. Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Перебийнис заболел коронавирусом. Об этом рассказала замглавы пропрезидентской фракции Евгения Кравчук.

«Сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции», — передают ее слова местные СМИ.

Перебийнис на этой неделе работал в режиме видеоконференции, однако ранее присутствовал в зале украинского парламента. Сейчас аппарат Верховной рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

Отметим, что Перебийнис далеко не единственный представитель «Слуги народа», у которого диагностировали COVID-19. Ранее его подтвердили у Руслана Горбенко, депутата госпитализировали. Кроме того, заболели парламентарии из группы «Доверие» Сергей Шахов и Сергей Вельможный. Коронавирус выявили и у внефракционного депутата Рады Сергея Рудыка.

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден был перейти на особый режим работы после того, как у его супруги Елены выявили коронавирусную инфекцию. Украинские СМИ впоследствии сообщили о вспышке COVID-19 в офисе главы государства. Передавали, что заразился вице-премьер Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

По последним данным, на Украине зафиксировали более 30 тысяч случаев коронавируса, в том числе 880 летальных. Почти 14 тысяч пациентов удалось вылечить.