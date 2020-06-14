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Происшествия

Два человека пострадали при взрыве на заводе Honda в Японии

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Два человека пострадали при взрыве на заводе Honda в Японии

Токио, 14 июня. Взрыв прогремел на заводе автоконцерна Honda в японской префектуре Миэ.

Инцидент произошел на предприятии в городе Судзука. По последним данным, при взрыве в районе трансформаторного щита пострадали по крайней мере два человека.

«Двое мужчин, находившихся поблизости, получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу», — сообщили местные СМИ.

Причина взрыва пока остается неизвестной. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент мощного взрыва бензовоза на скоростном шоссе в Китае. Погибли четыре человека, около 50 пострадали.

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Источник: Kyodo
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