Два человека пострадали при взрыве на заводе Honda в Японии

Токио, 14 июня. Взрыв прогремел на заводе автоконцерна Honda в японской префектуре Миэ.

Инцидент произошел на предприятии в городе Судзука. По последним данным, при взрыве в районе трансформаторного щита пострадали по крайней мере два человека.

«Двое мужчин, находившихся поблизости, получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу», — сообщили местные СМИ.

Причина взрыва пока остается неизвестной. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего инцидента.

#BREAKING: Explosion heard at Honda Motor plant in central Japan, 2 hurthttps://t.co/3dgIC4fLxo pic.twitter.com/NHFY0XWUuG — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) June 14, 2020

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент мощного взрыва бензовоза на скоростном шоссе в Китае. Погибли четыре человека, около 50 пострадали.