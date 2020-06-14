Саратовский актер иронично ответил на предложение Урганта «сослать» Ефремова в Поволжье

Саратов, 14 июня. Артист Михаил Ефремов может отбывать наказание за пьяное ДТП вместо колонии в саратовском драматическом театре. С таким предложением выступил выпускник театрального факультета саратовской консерватории имени Л. В. Собинова, актер и музыкант Василий Уриевский.

Таким образом он ответил на идею известного актера Андрея Урганта «сослать» Ефремова в Саратов.

«Пару дней назад Андрей Ургант (старший) сказал, что вместо колонии Ефремова стоит сослать в Саратов в театре служить. Я уже в саратовском театре не служу сам, но идея меня заставила улыбнуться. Хоть и повод, скажем прямо, не самый веселый», — написал мужчина на своей странице во «ВКонтакте».

Уриевский сочинил сатирическое стихотворение, в котором представил, как «поднимется с колен» местный театр, если служить в него приедет столичная звезда.

«Нам уж COVID не помеха и его коллега ВИЧ, к нам приехал, к нам приехал Михаил Олегович. Так возликовал Саратов, счастья — туча хренова, потому что в драмтеатр привезли Ефремова. Глушь теперь не глушью станет, полетит, как песня, стон, когда в нашей глухомани выйдет на подмостки он», — заявил молодой актер.

Саратовчанин иронично назвал Ефремова «культурным феноменом» и отметил, что заслуженный артист России стал бы тем необходимым лицом в тусклой местной театральной среде, которое подарило бы ей новую жизнь.

Вопрос о мере наказания для известного актера возник после смертельного ДТП в центре Москвы, произошедшего по его вине. В понедельник, 8 июня, Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого — Сергей Захаров — от полученных травм скончался в реанимации.

После трагедии общественность начала широко обсуждать, какой ответственности за свой поступок заслуживает актер. Многие выразили уверенность, что он должен получить максимально возможный тюремный срок. В то же время коллега и друг Ефремова Андрей Ургант предложил «сослать» своего товарища в Саратов на семь лет, чтобы тот работал в местном русском драматическом театре.

Ургант заявил, что это наказание стало бы действительно «крутым», потому что Ефремов «не сможет без Москвы».