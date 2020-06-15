Удастся ли избежать новой катастрофы на украинских АЭС. Колонка Владимира Тулина



Нидерландское специализированное издание Energy Research & Social Science с вероятностью 80% спрогнозировало крупную аварию на украинской АЭС в ближайшие годы. Когда все произойдет, где? Куда в это время будет дуть ветер? В вопросе разбирался колумнист Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

Сейчас на Украине действует четыре АЭС с 15 реакторами, пятая — Чернобыльская АЭС, к счастью, закрыта.

Перечень аварий и происшествий на украинских АЭС за последние три года

Запорожская АЭС:

— 19 апреля 2017 года сработала защита и был автоматически отключен энергоблок №6. Информация о причинах происшествия отсутствует до сих пор;

— 23 сентября 2018 года обнаружен дефект трубопровода главного циркуляционного насоса. Энергоблок №2 отключен;

— 25 февраля 2019 года сработала защита и был автоматически отключен энергоблок №3. Информация о причинах отсутствует;

— 11 октября 2019 года произошло обесточивание магистрали от резервного трансформатора, что вызвало остановку энергоблока №1.

Хмельницкая АЭС:

— 3 апреля 2017 года отключен энергоблок №1 из-за срабатывания системы защиты генератора;

— 8 июня 2017 года закрылись стопорные клапаны турбогенератора, в результате перестал работать энергоблок №2;

— 17 ноября 2018 года понадобилось срочное виброналаживание турбогенератора и этот же энергоблок был снова отключен;

— 13 декабря 2018 года поврежден трансформатор возбуждения фазы В, остановлена работа обоих энергоблоков.

Ровенская АЭС:

— 22 декабря 2018 года из-за неправильного сигнала о перепаде давления в активной зоне установки отключился энергоблок №1;

— 8 января 2019 года из-за стопорных клапанов турбогенератора ТГ-5 отключился энергоблок №3;

— 19 января 2019 года обесточились системы регулировки защиты реактора, что привело к остановке энергоблока №2;

— 30 апреля 2019 года отключен из-за возгорания трансформаторов энергоблок №3.

Южно-Украинская АЭС:

— 11 января 2018 года отключился главный циркуляционный насос и мощность энергоблока №3 уменьшилась почти в два раза;

— 7 июля 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении техногенной катастрофы. Руководство станции закупило и частично установило оборудование, не соответствующее требованиям безопасности;

— 18 октября 2018 года отключен энергоблок №3 из-за неполадки системы регулирования турбины;

— 4 января 2020 года он был снова экстренно отключен. Причина выясняется до сих пор.

Причины аварий

Рассмотрим причины частых аварий на украинских АЭС. Как сказал 4 мая 1935 года Иосиф Сталин:

«Кадры решают все!»

А в атомной энергетике — в особенности. За почти три десятилетия независимости Украины из-за низкой оплаты труда тысячи высококвалифицированных специалистов перебрались в другие страны. Национальная компания «Энергоатом» признала, что только в 2017 году с предприятия уволилось 1800 из 35 тысяч работников. В 2018 году депутат Верховной рады Виктория Войцицкая заявила:

«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, — массовое увольнение кадров. От водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков до инженеров управления реакторами и другим высокотехнологичным оборудованием. Люди эмигрируют в Россию, Белоруссию, Турцию».

Этому также способствовало принятие в качестве рабочего языка на АЭС украинской мовы и перевод на нее всей технической документации.

О том, что представляют собой украинские работники, пришедшие на смену прежним, ярко показывает случай, произошедший 14 августа 2019 года на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС. Там в результате короткого замыкания перегрелся и разрушился ротор генератора. Большой удачей стало то, что авария произошла при высоковольтных испытаниях, а не во время работы реактора, так как в этом случае была бы вероятность радиоактивного заражения. Ущерб составил около 160 млн долларов. В ходе расследования выяснилось, что причиной аварии стал перегрев стержня № 41Н статора, что было вызвано наличием в патрубке системы охлаждения постороннего предмета — тампона из ткани, который используется для прочистки систем охлаждения. Но самое ужасное не то, что работники станции забыли в патрубке тампон, а то, что в течение получаса до аварии системы мониторинга и контроля подавали сигналы об отклонении в работе турбогенератора, но никто не предпринял ничего для предотвращения аварии.

Казалось бы, все ясно: на украинской АЭС работают некомпетентные люди, что и стало причиной ЧП. Объявлять это украинским властям невыгодно — обеспокоенный ЕС может потребовать внешнего контроля над всеми АЭС Украины. Поэтому 30 августа 2019 года СБУ возбуждает уголовное дело по статье 113 «Диверсия». В постановлении следователя указывается, что работники АЭС «с целью ослабления государства совершили умышленные действия, направленные на повреждение объекта, имеющего важное народнохозяйственное значение». Зачем они это сделали — не сообщается, но всем и так понятно... Разумеется, это произошло якобы по заданию российских спецслужб! Поэтому все как всегда — во всех бедах Украины «виновата» Россия.

При этом получается, что СБУ признает низкую эффективность своей работы: российские спецслужбы завербовали большую группу работников АЭС, а она этого не заметила. Прошло больше девяти месяцев, но никаких доказательств совершения «диверсии» так и не появилось, зато на днях СБУ сообщила, что на АЭС выявлен еще один «русский агент». Якобы он распространял в Интернете фейки о COVID-19 на Украине. Хотя ясно, что положение в стране было серьезное. Так, на официальном сайте Хмельницкой АЭС сообщается, что с этой болезнью «познакомились» уже 16 работников.



Второй причиной, угрожающей безопасности украинских АЭС, является нехватка запчастей. Это доказывает расследование украинского журналиста Юрия Подоляка об инциденте, произошедшем 11 октября 2019 года на энергоблоке №1 Запорожской АЭС. Там во время перезагрузки топлива отключились внутренние электросети, и автоматика дала команду на включение автономного дизель-генератора, но он не заработал. Юрий Подоляка предполагает, что его просто там не было и вспоминает, что незадолго до случая украинская корпорация «Энергоатом» пыталась продлить срок эксплуатации реактора энергоблока, но государственная комиссия отказалась подписать акт об этом именно из-за отсутствия дизель-генератора. Тогда корпорация «Энергоатом» просто сняла энергетическую установку с другой АЭС, установила ее на энергоблоке Запорожской АЭС и получила нужное разрешение. Журналист утверждает, что две трети из 15 украинских реакторов работают без автономных дизель-генераторов. А между тем именно выход из строя из-за цунами стал причиной взрыва реакторов на японской АЭС Фукусима. Подобное могло бы случиться и на Запорожской АЭС, но по счастливой случайности инцидент произошел во время перезагрузки топлива.

Причин нехватки запчастей несколько. Если в советское время запасные детали были на каждой АЭС, то потом появилось централизованное хранение. Тогда часть деталей продали на АЭС в Восточную Европу. Сейчас денег на закупку новых запчастей нет и существует «политическая» проблема: не могут патриоты Украины покупать запчасти у России — «страны-агрессора». Правда, деньги у нее брать не брезгуют, и когда начал разваливаться саркофаг над взорвавшимся энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС, то Украина обратилась за деньгами на строительство нового ко всем странам, в том числе и к России. Собрали два млрд евро, строительство продолжалось с 2007 по 2016 годы. Все это время заканчивались деньги. При этом первый саркофаг был построен в 1986 году за семь месяцев. В апреле 2015 года Россия выделила дополнительно 10 млн евро. В настоящее время все 15 украинских реакторов советской разработки типа ВВЭР производит предприятие «Ижорские заводы» в Санкт-Петербурге. Соответственно, запчасти, в том числе и вышеупомянутые автономные дизель-генераторы, можно купить только там.

Кроме «политических» причин запчасти не закупаются и по банальной финансовой причине. Кроме обыкновенного воровства и коррупции, сыграло свою роль и строгое выполнение требований ЕС в погоне за призрачной надеждой когда-нибудь вступить в объединение. Поэтому Украина всячески стимулирует производство энергии из возобновляемых источников, прежде всего, солнечной. Сейчас на Западной Украине владельцы земли устанавливают огромное количество солнечных батарей, на покупку которых получают льготные кредиты. Правительство Украины обязалось закупать всю произведенную таким образом электроэнергию по цене в восемь раз дороже, чем оно само продает населению, а деньги на такие дотации берутся за счет самой дешевой атомной энергии, где закупочные цены давно не поднимались. Вот что сказал бывший глава Госатома Украины Георгий Копчинский:

«Атомные электростанции дают половину вырабатываемой энергии, а получают денег в два раза меньше, чем тепловая генерация. Это энергоблоки, построенные по проекту 50-60 годов прошлого столетия, которые отработали по два положенных ресурса. Там очень тяжелая ситуация».

К тому же деньги за атомную электроэнергию украинское правительство платит нерегулярно, и на сегодняшний день оно должно компании «Энергоатом» 5,4 млрд гривен. В мае 2020 года Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело против должностных лиц министерства экономики из-за их распоряжении о снижении производства электроэнергии на АЭС с одновременным увеличением ее закупки у частных компаний.

Еще одной причиной, которая может привести к авариям на украинских АЭС, стала смена поставщика топлива для них. Вначале поставщиком была только российская государственная компания ТВЭЛ, производящая одноименные тепловыделяющие элементы, содержащие урановые таблетки. Они были специально разработаны для реакторов типа ВВЭР. Однако в 2008 году был заключен договор на поставку с американской компанией Westinghouse, несмотря на то, что их элементы отличались даже по конфигурации и были четырехугольными, в то время как российские — шестиугольными. Австрийская журналистка болгарского происхождения Мирослава Димитрова сумела взять интервью на условиях анонимности у украинского инженера, работающего на Запорожской АЭС. Он сообщил, что персонал вынужден делать обвивки на тепловыделяющих элементах, и это не согласовывается ни с российской компанией, создавшей реактор, ни с компанией Westinghouse. Кроме того, американские элементы подвержены коррозии и быстро перегреваются, что приводит к деформации их и дистанционной решетки, а из-за этого может произойти выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Часто продукция Westinghouse поступает с явными дефектами, но возвращать ее американцам руководство АЭС запрещает, указывая на то, что это не предусмотрено договором с компанией. Работники станции устраняют дефекты по мере своих возможностей при помощи подручных материалов. Для того, чтобы перейти на новые элементы, украинцы сознательно пошли на нарушение техники безопасности.

Инженер рассказал:

«Релейная защита основной цепи реакторного генератора была создана с нарушением технических условий, которые должны соответствовать стандартам службы релейной защиты Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Украину ничему не научил опыт Чехии, которая тоже пыталась применить американские тепловыделяющие элементы с 2006 года, но после участившихся поломок и аварий вернулась в 2010 году к использованию российских ТВЭЛ. Это стало одной из причин банкротства Westinghouse и ее приобретения в 2018 году канадской компанией по управлению активами Brookfield Business Partners.

В 2008 году Украина объясняла, что переходит на новое топливо только из-за того, что американская продукция дешевле. Но вскоре выяснилось, что в американских таблетках содержание урана ниже и, соответственно, меньше их период работы. Кроме того, Россия за дополнительное вознаграждение забирает радиоактивные отходы своей продукции, а американцы такой возможности не предоставляют. Поэтому приходится Украине строить радиоактивный могильник в зоне заражения Чернобыльской АЭС, но достроить его она не может — все время заканчиваются деньги. Пока американские ядерные отходы хранятся на территории Запорожской АЭС.

Тем не менее Украина полна решимости «избавится от российской зависимости в ядерной энергетике», и на сегодняшний день уже шесть из 15 реакторов работают полностью или частично на топливе из-за океана. Договор о его поставках в 2018 году продлен до 2025 года.

Правда, 15 реакторов одновременно не работают никогда, обычно 10-11, а остальные, как правило, находятся в ремонте. Тут мы подходим к еще одной проблеме, делающей украинские АЭС атомными бомбами замедленного действия — изношенность их энергоблоков. Как известно, каждый из них имеет определенный срок эксплуатации, который можно продлить при определенных условиях и после тщательного обследования и модернизации, но делать это вечно нельзя. Со временем разрушается даже самый прочный металл. Между тем на Украине 12 из 15 реакторов были введены еще во времена СССР, а энергоблоки № 1 и 2 Ровенской АЭС еще в 1980 и 1981 годах. Это не помешало продлить срок их эксплуатации до 2030 и 2031 годов. Строительство трех энергоблоков тоже было начато в СССР, и Украина их только достроила. О том, как продлевали срок эксплуатации энергоблока №1 Запорожской АЭС, описано выше.

При этом Киев всячески избегает контроля за продлением со стороны Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Удается ему это благодаря поддержке Вашингтона, которому катастрофа на украинской АЭС не страшна: пострадают или его враги — Россия и Белоруссия, или его конкурент — ЕС. Между тем у ЕС это вызывает тревогу. В 2015 году Европейский парламент установил, что Украина нарушает конвенцию «Об оценке воздействия на окружающую среду в транспограничном контексте», согласно которой страны обязаны уведомлять других участников конвенции о намерении продлить работу старых атомных реакторов. В связи с этим были направлены обращения в Европейский банк реконструкции и развития и в Еврокомиссию с требованием не выделять деньги на продление эксплуатации украинских АЭС. Впрочем, сейчас банку не до Украины. Он борется за выживание.

Теперь уже всем ясно, что единственный шанс избежать нового Чернобыля — это закрытие украинских АЭС. Но тут есть две проблемы. Атомная энергетика сейчас вырабатывает 55,45% электроэнергии Украины и в случае закрытия АЭС полстраны потонет во мраке. Конечно, можно закрывать АЭС постепенно, строя одновременно новые. Вот только самый дешевый энергоблок сейчас стоит около 2,7 млрд долларов. Таких денег у Украины нет, а в долг она уже взяла везде, где только можно. Была одна страна, которая решила помочь Украине в этом вопросе и в 2010 году заключила с ней договор о строительстве энергоблоков № 3 и 4 на Хмельницкой АЭС. Она даже была готова дать кредит под это. Это, конечно, Россия или «страна-агрессор», как ее называют сейчас на Украине. Но в 2015 году Киев этот договор разорвал, и это стало очередной «перемогой», о чем с гордостью сообщили все украинские СМИ.

Вторая проблема затмевает собой первую: у Украины нет денег не только на строительство новых АЭС, но и на закрытие старых. Вот, что сказала по этому поводу действующий министр энергетики и окружающей среды Украины Ольга Буславец в мае 2020 года:

«Украина будет вынуждена вывести из эксплуатации все свои ядерные реакторы через пять-десять лет, но проблема в том, что все еще нет денег для вывода их из эксплуатации. Это 200 млрд гривен. В фонде для выведения ядерных реакторов из эксплуатации Украина собрала только пять млрд гривен, это почти 200 млн американских долларов. Этой суммы недостаточно на вывод даже одного энергоблока, а их 15. Где мне взять 195 млрд гривен? Сейчас мы эксплуатируем ядерные реакторы, но не предусматриваем расходов для будущего, чтобы сделать его безопасным».

После таких слов остается только надеяться, что в случае катастрофы на украинской АЭС ветер будет дуть в сторону Черного моря. Когда и на какой АЭС Украины она произойдет — неизвестно, но зато известно, кто будет назван виновным в ней. Разумеется, Россия.