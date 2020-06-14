Психология, политика и коронавирус. Николай Стариков. ФАН-ТВ

В новом выпуске программы «По-Cтариковски» собеседником общественного деятеля и писателя Николая Старикова стал кандидат психологических наук, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Участники программы обсудили влияние пандемии COVID-19 на общественность и политические слои с точки зрения психологии, состояние российской оппозиции и возможность ее эволюции в сторону конструктивности, причинах отсутствия в России реальных политиков и способах их подготовки, а также феномен власти с философской, психологической и политологической точек зрения.