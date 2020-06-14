Миро высказалась о «лошадиной» шапке Волочковой

Москва, 14 июня. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала очередной снимок с занятий по верховой езде. На этот раз она предстала перед камерой в необычной шапочке, чем рассмешила интернет-пользователей.

Балерина в последнее время часто занимается с личным тренером и уже довольно свободно держится в седле. Недавно Волочкова осуществила необычную вариацию своего фирменного шпагата и назвала трюк «шпагаттини на коне». А позже призналась, что коня ей подарил возлюбленный.

На этот раз в аккаунте звезды в Instagram появилось фото, на котором Волочкова позирует в шапочке с ушами, по всей видимости, позаимствованной у лошади. Аксессуар в сочетании с меховой накидкой и дутой жилеткой с цветочной вышивкой придал балерине комичный вид. Признала это и сама Волочкова.

«Ушки на макушке», — написала она.

Комментарии под постами балерины по-прежнему закрыты. Однако снимок быстро разлетелся по Сети, пользователи обсудили выбранный знаменитостью наряд. Обратила на него внимание и блогер Лена Миро, известная своими скандальными высказываниями о звездах шоу-бизнеса.

«Что будет, если скрестить коня и ослицу? Будет мул», — высказалась она о «лошадиной» шапке Волочковой.

Помимо занятий верховой ездой, балерина старается больше времени проводить с дочерью Ариадной. Волочкова призналась, что даже сложности во взаимоотношениях с экс-супругом, с которым проживает девочка, не мешают их общению.