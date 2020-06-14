Церемония освящения главного храма Минобороны РФ началась в Кубинке

Кубинка, 14 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в парке «Патриот» в Московской области чин великого освящения патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Изначально церемонию планировалось провести 9 мая, на более позднюю дату она была перенесена в связи с коронавирусом.

Участие в открытии и освящении собора также принимает его настоятель, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

Среди гостей в храме присутствуют глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Возведенный на по жертвования собор освящается в год 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 метров, а протяженность галереи с символичным названием «Дорога памяти» — 1 418 метров, по числу дней войны.

Своды храма собраны из витражей с изображениями орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

В Минобороны РФ надеются, что, посещая храм и музейный комплекс «Дорога памяти», россияне смогут прикоснуться к истории и увидеть, какой ценой была завоевана мирная жизнь.

Во вторник, 9 июня, в главном храме ВС России и музейном комплексе уже провели одну из первых экскурсий для высокопоставленных гостей. Ими стали послы шести иностранных государств — Армении, Китая, Белоруссии, Вьетнама, Сербии и Индии. Почетным посетителям показали художественно-архитектурное убранство и объяснили православные символы.