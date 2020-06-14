Вирусолог объяснил, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Москва, 14 июня. Подготовка россиян к возможной второй волне коронавируса должна заключаться в ведении здорового образа жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Врача попросили объяснить, что делать при риске возникновения новой вспышки заболевания.

«Советы тут простые — это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено», — объяснил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что здоровые люди переносят COVID-19 лучше, а само заболевание, как правило, проходит в основном в относительно легких или средних формах.

По его мнению, при второй волне коронавируса основная нагрузка придется на систему здравоохранения. Россиянам он посоветовал не волноваться, а просто «выполнять свои нормальные обязанности».

Как сообщил ранее оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, в России выявлено более 520 тысяч случаев COVID-19, в том числе около шести тысяч летальных. Свыше 274 тысяч пациентов выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется. Регионы поэтапно снимают ограничительные меры. Медики при этом призывают по-прежнему использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить второй вспышки COVID-19.

Как передает Deita.ru, режим самоизоляции «укрепил» российские семьи. Социологи заявили об устойчивом тренде на сокращение числа разводов.