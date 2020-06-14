Могила сатирика Трушкина утонула в гвоздиках и алых розах

Москва, 14 июня. Могила писателя-сатирика Анатолия Трушкина, который на этой неделе скончался после продолжительного лечения от коронавируса, утопает в цветах.

Фотографии с Митинского кладбища в редакцию Nation News прислали посетители. На снимках видны большие букеты алых и белых роз и гвоздик. Некоторые из них вплетены в венки, другие — в корзинах.

По словам тех, кто побывал на могиле сатирика, найти ее достаточно трудно, если не знать, на каком участке она находится.

Напомним, что юмориста Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище в Москве в минувшую пятницу, 12 июня. На траурной церемонии присутствовала вдова писателя Наталья, а также коллеги и близкие друзья. С утра в храме Всемилостивого Спаса состоялась служба, на которой собрались около 30 человек. На погост попрощаться с сатириком пришли около полусотни человек. Среди них были исполнитель Юрий Лоза, художник Никас Сафронов и поэт Симон Осиашвили.

О смерти Трушкина стало известно 10 июня. Он скончался в возрасте 78 лет от последствий COVID-19.

В начале мая писатель попал в больницу с новой коронавирусной инфекцией, врачи боролись за его жизнь почти месяц. Сатирик страдал тяжелой формой пневмонии COVID-19 и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Знаменитый советский и российский юморист Владимир Винокур назвал ушедшего из жизни писателя суперталантливым и гениальным человеком. По его мнению, Трушкин был «корифеем, последним из могикан»