Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Сургут, 14 июня. Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован с коронавирусом. Об этом градоначальник рассказал в социальной сети «ВКонтакте».

Шувалов объяснил, что сейчас находится под присмотром врачей в Сургутской окружной клинической больнице. По словам главы города, круг людей, с которыми он контактировал последние две недели, уже установлен.

«Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву», — добавил Шувалов.

Градоначальник пообещал, что продолжит держать связь с коллегами и подчиненными в дистанционном режиме. Шувалов призвал россиян соблюдать меры профилактики и режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя от заболевания.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 520 тысяч случаев COVID-19, в том числе около шести тысяч летальных. Свыше 274 тысяч пациентов удалось вылечить. Лидерство по числу выявленных случаев коронавируса сохраняют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, пишет НСН.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что отменять все ограничительные меры пока рано, необходимо сохранить обязательное ношение медицинских масок, чтобы не допустить новой вспышки заболевания, передает Deita.ru.

Подобное мнение выразили и медики. Например, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева подчеркнула, что снятие ограничений должно быть постепенным и сопровождаться мерами предосторожности, поскольку «поведение» инфекции непредсказуемо.