Тренер Уварова дала советы, как вернуться в форму после самоизоляции

Москва, 14 июня. При желании прийти в форму после продолжительной самоизоляции важно не торопиться с нагрузкой. Об этом рассказала тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова.

По словам специалиста, за то время, которое люди находились дома, тело человека могло выработать определенные привычки. Поэтому избавиться от них сразу будет довольно сложно. Необходимо постепенно адаптироваться под режим дня, поясняет Уварова.

«Если во время карантина вы не уделяли должного внимания физическим упражнениям, то, возобновляя регулярные тренировки, придерживайтесь принципа постепенности. Для начала будет достаточно два-три раза в неделю делать легкую тренировку по 40 минут в день», — цитирует тренера телеканал RT.

Она также отметила, что начинать можно с упражнений на пресс, бега или плавания. При этом объем тренировок надо наращивать постепенно. Кроме того, важно есть три раза в день и по необходимости перекусывать полезными снеками.

Напомним, режим самоизоляции повлиял на привычки россиян, поскольку многие из них стали более осмотрительными при нахождении в местах скопления людей. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, отметив, что население России в плане следования правилам «не самое плохое в мире».