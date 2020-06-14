В России отменяется «банковский роуминг». События дня. ФАН-ТВ

«Банковский роуминг» отменен в России С сегодняшнего дня в России действует закон об отмене банковской комиссии за межрегиональные переводы. В документе говорится о том, что все филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной кредитной структуры. А значит переводы физических лиц на территории всей страны необходимо расценивать, как «внутренние». Закон был подписан президентом еще в декабре прошлого года. Теперь повышенную комиссию следует расценивать, как дискриминацию потребителя.

Дональд Трамп заявил о новой эре США Дональд Трамп выступил с заявлением, сенсационным для Белого дома. Американский лидер заявил, что США завершают «эру бесконечных войн». То есть отказываются решать конфликты в других странах, о которых многие «даже не слышали». Вероятно, речь идет о Ближнем Востоке, Африке, странах Южной Америки и так далее. Президент Штатов заявил об этом, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте. Он отметил, что участие в военных конфликтах на территории других стран не является обязанностью американского солдата.

Число жертв взрыва бензовоза в Китае выросло В Китае увеличилось число жертв вчерашнего ЧП на скоростном шоссе. Напомним, в провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. В день происшествия было известно о девяти погибших. Сегодня их уже 19, различные ранения получили 172 человека. Цистерна после взрыва пролетела сотни метров, повредив жилые дома и местную фабрику. Эксперты в области экологии оценили последствия – окружающей среде вред не причинен. В причинах и последствиях инцидента для инфраструктуры разбирается следствие.