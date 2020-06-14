В России отменяется «банковский роуминг». События дня. ФАН-ТВ

«Банковский роуминг» отменен в России
С сегодняшнего дня в России действует закон об отмене банковской комиссии за межрегиональные переводы. В документе говорится о том, что все филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной кредитной структуры. А значит переводы физических лиц на территории всей страны необходимо расценивать, как «внутренние». Закон был подписан президентом еще в декабре прошлого года. Теперь повышенную комиссию следует расценивать, как дискриминацию потребителя.
Дональд Трамп заявил о новой эре США
Дональд Трамп выступил с заявлением, сенсационным для Белого дома. Американский лидер заявил, что США завершают «эру бесконечных войн». То есть отказываются решать конфликты в других странах, о которых многие «даже не слышали». Вероятно, речь идет о Ближнем Востоке, Африке, странах Южной Америки и так далее. Президент Штатов заявил об этом, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте. Он отметил, что участие в военных конфликтах на территории других стран не является обязанностью американского солдата.
Число жертв взрыва бензовоза в Китае выросло
В Китае увеличилось число жертв вчерашнего ЧП на скоростном шоссе. Напомним, в провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. В день происшествия было известно о девяти погибших. Сегодня их уже 19, различные ранения получили 172 человека. Цистерна после взрыва пролетела сотни метров, повредив жилые дома и местную фабрику. Эксперты в области экологии оценили последствия – окружающей среде вред не причинен. В причинах и последствиях инцидента для инфраструктуры разбирается следствие.
Пенсии работающих пенсионеров вырастут
С первого июля проиндексируют пенсии некоторым категориям работающих пенсионеров. Поднимут выплаты, например, тем, кто является опекуном или официальным попечителем несовершеннолетних. Кроме того, появятся дополнительные льготы для неработающих пенсионеров. Это рассрочка выплат по кредитам, если доход не превышает двух МРОТ, напомним, это 24 300 рублей. А также надбавка за возраст тем, кому исполнилось больше 75 лет. Индексация накопительных пенсий произойдет в августе, не менее, чем на 9%.