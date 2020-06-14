Эксперт по лжи оценил нашумевшее видеообращение Ефремова к родным погибшего водителя

Москва, 14 июня. Актер Михаил Ефремов, скорее всего, читал свою речь с извинениями семье погибшего в ДТП по его вине водителя с листа. Такое мнение выразил эксперт по лжи Илья Анищенко.

Профайлер заметил, что во время нашумевшего обращения артист слишком часто опускал глаза.

«Это заметно. Чисто физиологически, когда человек сам подбирает речь, так глаза опускать не нужно. А Ефремов смотрит либо в камеру, либо чуть ниже камеры. Если бы не читал с листа, его взгляд был бы направлен либо вниз и вправо, либо вниз и влево — таким образом он бы контролировал речь», — оценил специалист поведение актера в интервью Mk.ru.

Он также обратил внимание на то, как грамотно выстроено обращение, в речи артиста практически нет пауз и междометий. Это свидетельствует о том, что ему не приходилось подбирать слова — «знает, что за чем нужно произнести».

Анищенко не исключил, что заслуженный артист России мог и заучить речь.

«Можно предположить, что актер долго репетировал, заучил текст. Но, скорее всего, подсказка на листе все равно присутствовала. Видеомонтаж явно присутствует, ролик обрезан с двух сторон», — указал он.

Эксперт признался, что профайлерам сложно «читать» актеров, чтобы точно определить степень искренности их эмоций, но один момент он отметил. Анищенко отдельно прокомментировал слова Ефремова, когда тот говорил, что не станет отмазываться.

«Он интересно построил фразу: «Знаю, многие думают, что меня будут отмазывать. Но я отмазываться не собираюсь». Из этого следует, что его уже хотят отмазать, кто-то со стороны предлагает свои услуги. Сам актер не отрицает, что за него впишутся, вернее уже процесс запущен. Но сейчас он не то, что не хочет, а не видит в этом смысла, потому что «все все видели». Из этого следует, если бы история не получила широкого резонанса, то, скорее всего, отмазался бы», — сказал Анищенко.

Специалист с уверенностью заявил, что отмазываться актер действительно не собирается, «это видно по его жестам», и не знает, как сложится ситуация в будущем.

«Эмоции неуверенности в его жестах в этом моменте тоже присутствуют. Поживем-увидим. В самом конце на его лице промелькнула эмоция — односторонняя улыбка, которая означает презрение к себе», — резюмировал профайлер.

Накануне Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, виновником которого стал 8 июня. Актер записал видеообращение к семье погибшего водителя, напоминает «Утро.ру». Однако родные Сергея Захарова не приняли извинений артиста.

Публичное раскаяние Ефремова не оценили не только близкие водителя. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев уверен, что «посыпание головы пеплом» еще не говорит об искреннем раскаянии актера — скорее, наоборот, это лишь попытка вызвать сочувствие общества.