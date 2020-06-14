Куценко прокомментировал аварию с актером Ефремовым

Москва, 14 июня. Российский актер Гоша Куценко в своем Instagram-аккаунте прокомментировал смертельную аварию, в которую попал артист Михаил Ефремов. Куценко выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова при этом заявил, что у Ефремова еще есть возможность искупить то, что он совершил.

«Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой Человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил», — написал Куценко (орфография и пунктуация автора. — Прим. ФАН).

При этом актер отметил, что у Ефремова есть возможность искупить свою вину, «показывая людям, как нужно оставаться человеком, побывав в шкуре зверя». Он также встал на защиту артиста, прокомментировав нападки на актера.

«Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это», — написал он.

Напомним, авария с участием актера Михаила Ефремова случилась в понедельник, 8 июня. На своем джипе он пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Сидевший за рулем курьер Сергей Захаров скончался в больнице. Специалисты установили, что Ефремов во время движения был в нетрезвом виде, в его крови также были найдены следы наркотиков.

После этого в комментарии Федеральному агентству новостей журналист Дмитрий Киселев заявил, что российская культура превосходно справится и без таких людей, как Михаил Ефремов. Он отметил, что произошедшее является большой человеческой трагедией, однако это ни в коем случае не должно отменять правосудие: актер совершил тяжкое преступление и теперь обязан понести за него заслуженное наказание.