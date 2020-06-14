Виторган впервые прокомментировал обращение Ефремова к родным погибшего в ДТП водителя

Москва, 14 июня. Актер Максим Виторган впервые прокомментировал нашумевшее видеообращение своего коллеги Михаила Ефремова, которое тот адресовал родным погибшего в ДТП по его вине Сергея Захарова. Он признался, что долго не высказывался на эту тему, поскольку считал, что все слова на этот счет будут выглядеть пошлыми.

«Я ничего не писал об этом. То ли от шока, то ли от очевидности произошедшего и, соответственно, от близости пошлых слов, то ли от нежелания не дай Бог хоть в одной букве, хоть в одной запятой совпасть со всеми этими ватагами профессионалов и любителей поедания падали на разных ток-шоу и в «инстаграмах», — написал он на своей странице в Instagram.

По мнению Виторгана, ситуация с Ефремовым «осчастливила» огромное количество людей, «дав им фальшивую возможность почувствовать себя более совершенными на его фоне».

«Думаю, я подсознательно ждал слов Миши. Я знал, что это будут самые простые, самые честные, самые беспощадные к себе слова. Мне нечего к ним добавить. <…> Многие за всю жизнь так и не решаются даже просто ступить на нее. Сделать хотя бы пару шагов. Успеть», — резюмировал актер.

В минувший понедельник, 8 июня, Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Заслуженный артист России, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого — Сергей Захаров — от полученных травм скончался в реанимации.

Спустя некоторое время актер принес извинения семье погибшего. Соответствующее видеообращение появилось на YouTube-канале «Гражданин поэт». Ефремов попросил у близких водителя прощения, зная, что его не простят, и пообещал помочь им, если они когда-нибудь примут его помощь, напоминает портал «Утро.ру».

Однако семья Захарова не приняла извинения, поскольку сочла их запоздалыми, и отказалась от предложенной материальной помощи, уточняет «МИР 24».